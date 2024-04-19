Спочатку треба визначитися з м’ясом, з якого ви будете готувати шашлик. Це може бути курятина, яловичина, баранина чи свинина.

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Яку частину м’яса треба обрати

Для шашлику з баранини обирайте окіст чи корейку. М’ясо ріжте впоперек волокон. Найкраще м’ясо для шашлику зі свинини – це корейка, окіст чи вирізка.

Як правильно різати м’ясо

Нарізайте м’ясо свинини впоперек волокон прямокутними смужками товщиною 5 сантиметрів, а потім наріжте на кубики. Такі шматочки не підгорять та залишаться соковитими. Якщо м’ясо буде з жировими прошарками, то шашлик не буде сухим.

Серед усіх видів м’яса, яке беруть на шашлик, яловичина є найжорсткішою. Нарізати її треба впоперек волокон шматочками 4 на 4 сантиметри. Різати вздовж волокон не можна, бо шашлик вийде сухим і твердим.



Від правильно нарізаного м'яса залежить смак шашлика / Фото Pexels

Запам’ятайте, що м’ясо треба різати впоперек волокон, оскільки перерізані втрачають жорсткість і страва виходить м’якою.

Якщо хочете приготувати шашлик з курятини, тоді обирайте грудку, стегно чи гомілку. Грудку треба нарізати шматочками 4 на 4 сантиметри впоперек волокон. Інші частини курки різати не треба.