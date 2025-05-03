Редиска растет быстро, поэтому для того, чтобы получить хороший урожай, нужно знать лишь несколько основных правил посадки, пишет 24 Канал.

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От появления первых всходов до полноценного сбора урожая может пройти от 25 до 40 дней, поэтому редиска считается одним из самых ранних овощей. Она является очень полезной, поскольку содержит минералы, аминокислоты, аскорбиновую кислоту, витамины группы B, P, PP, белковые вещества и тому подобное.

Как посеять редиску весной

Семена редиса надо сеять рядами. Дистанция между ними должна составлять 8 – 10 сантиметров. Нужно сделать неглубокие бороздки с семенами на 1 – 2 сантиметра. Сеять редис рекомендуется во влажную землю.



Урожай редиса можно получить огромный / Фото Pexels

Уже когда появились первые листочки, редиску нужно проредить и оставить между растениями где-то 3 сантиметра. Это нужно для того, чтобы редиска могла уродиться хорошие корнеплоды. Некоторые дачники сразу советуют сеять редис с дистанцией, чтобы при прореживании не навредить корням растения.

Как ухаживать за редисом

Сажать редис стоит на рыхлой и богатой органикой земле. Стоит овощи пропалывать от сорняков, рыхлить землю и защищать растения от вредителей.

Если длительное время не будет дождей, тогда овощи надо обязательно поливать. Рекомендуется это делать дважды в день – утром и вечером. Будьте осторожны и умеренно подливайте редиску, иначе она начнет трескаться.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем еще можно подкормить помидоры, чтобы получить щедрый урожай.

В случае, если ботва пожелтеет из-за нехватки азота, тогда стоит сделать настой из куриного помета или коровяка. А еще можно подкормить овощи минеральным удобрением. Если редис плохо завязывается, то это может свидетельствовать о том, что растению мало калия.

Подкормить редиску можно древесной золой, которая им богата. Достаточно лишь посыпать золой растение и землю вокруг редиса.