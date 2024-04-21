Как вручную посеять горчицу весной: полезные советы, которые упростят работу
Источник:Окна
Конечно же, все любят есть здоровые и органические продукты, и покупать их постоянно в магазине может быть слишком дорого. Но обычная горчица поможет вам вырастить свои продукты.
Многие огородники вместо химических препаратов у себя на участке используют сидераты, и горчица – это один из них. Она может заменить и минеральные удобрения, и химию, которую вы используете для защиты культур от вредителей. Но как посадить ее вручную?
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Зачем сажать горчицу на огороде
Садоводы и огородники совсем недаром так сильно любят горчицу. Если вы посадите ее у себя на участке, можете получить от этого множество преимуществ, в частности:
- почва станет приятной по структуре, более рыхлой и в нее будет проникать воздух и вода;
- горчица защищает землю от вымывания и выдувания плодородного слоя;
- помогает бороться с сорняками;
- предотвращает развитие болезней у растений, которые будут расти после нее;
- привлекает пчел, а они опылят все, что будет расти рядом.
К тому же нет ни одного противопоказания к тому, чтобы сажать горчицу. Но перед тем, как взяться за посадки, нужно понять, сколько же семян вам понадобится и как можно провести этот процесс вручную.
Как сеять горчицу на огороде
Обычно семена высевают сплошным способом или рядами через 10 – 15 сантиметров. Перед посевом семян землю нужно перекопать, а расход семян рассчитывают так. На 1 сотку земли вам нужно примерно 300 граммов семян горчицы.
Если же вы хотите сеять горчицу в бороздах, вам нужно сделать их глубиной примерно в 2 сантиметра и оставить между ними расстояние в 10 – 15 сантиметров. На 1 квадратный метр тогда вам нужна примерно одна чайная ложка семян. Борозды после посадки нужно присыпать землей и полить водой.