Кожаная одежда на самом деле чрезвычайно требовательна к уходу, и всего одна неправильная стирка уже может привести к тому, что вещь будет безвозвратно испорчена. И для того, чтобы избежать неприятностей, вам стоит подготовиться к этой процедуре.
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Как стирать кожаную одежду
Когда вы решили постирать свои леггинсы или штаны, первое, что вам нужно сделать – это посмотреть на этикетку; скорее всего, производитель там указывает, как именно нужно ухаживать за материалом. Искать там нужно такую информацию: нужен автоматический или ручной уход, какой вид моющего средства можно использовать, можно ли включать отжим, при какой температуре стирать и как сушить.
Если вы будете придерживаться этих простых рекомендаций, проблем не возникнет. После того, как вы изучили этикетку, пришло время действовать; и есть 4 способа стирки кожаных штанов:
- в химчистке;
- в стиральной машине;
- вручную;
- стирать частично (только загрязненные части).
Без острой необходимости кожаные предметы лучше не стирать, поэтому для того, чтобы просто освежить ваше изделие, будет достаточно просто потереть его мягкой губкой с чистой водой. А загрязнения лучше очищать вручную. Удаление одного пятна повредит коже гораздо меньше, чем полноценная стирка.
Брюки нужно стирать правильно / Фото Pexels
Стиральная машина
Если на этикетке есть указания, как именно стирать штаны в машинке, нужно действовать согласно инструкции. И все же существует несколько универсальных правил.
- Используйте мягкое моющее средство.
- Стирайте только одну вещь за раз.
- Не используйте пятновыводитель, отбеливатель и кондиционер.
- Температура воды не должна превышать 30 градусов.
- Выключить отжим и поставить минимальное количество оборотов.
Ручная стирка
Во время ручной стирки вам сначала нужно замочить штаны, а после этого постирать их с мягким моющим средством. Впоследствии вы можете промыть штаны чистой водой, а для удаления загрязнений использовать мягкую губку или тряпку. Главное – не отжимайте штаны.