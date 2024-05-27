Кожаная одежда на самом деле чрезвычайно требовательна к уходу, и всего одна неправильная стирка уже может привести к тому, что вещь будет безвозвратно испорчена. И для того, чтобы избежать неприятностей, вам стоит подготовиться к этой процедуре.

Интересно Как почистить жалюзи не снимая с окна: лайфхак для всех хозяек

Как стирать кожаную одежду

Когда вы решили постирать свои леггинсы или штаны, первое, что вам нужно сделать – это посмотреть на этикетку; скорее всего, производитель там указывает, как именно нужно ухаживать за материалом. Искать там нужно такую информацию: нужен автоматический или ручной уход, какой вид моющего средства можно использовать, можно ли включать отжим, при какой температуре стирать и как сушить.

Если вы будете придерживаться этих простых рекомендаций, проблем не возникнет. После того, как вы изучили этикетку, пришло время действовать; и есть 4 способа стирки кожаных штанов:

в химчистке;

в стиральной машине;

вручную;

стирать частично (только загрязненные части).

Без острой необходимости кожаные предметы лучше не стирать, поэтому для того, чтобы просто освежить ваше изделие, будет достаточно просто потереть его мягкой губкой с чистой водой. А загрязнения лучше очищать вручную. Удаление одного пятна повредит коже гораздо меньше, чем полноценная стирка.



Брюки нужно стирать правильно / Фото Pexels

Стиральная машина

Если на этикетке есть указания, как именно стирать штаны в машинке, нужно действовать согласно инструкции. И все же существует несколько универсальных правил.

Используйте мягкое моющее средство. Стирайте только одну вещь за раз. Не используйте пятновыводитель, отбеливатель и кондиционер. Температура воды не должна превышать 30 градусов. Выключить отжим и поставить минимальное количество оборотов.

Ручная стирка

Во время ручной стирки вам сначала нужно замочить штаны, а после этого постирать их с мягким моющим средством. Впоследствии вы можете промыть штаны чистой водой, а для удаления загрязнений использовать мягкую губку или тряпку. Главное – не отжимайте штаны.