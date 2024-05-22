Застарелая грязь и жир исчезнут: вот как нужно стирать кухонные полотенца

Обычно из всего, что приходится класть в стиральную машинку, именно кухонные полотенца вызывают больше всего сложностей. И проблема заключается в том, что на них остаются все кухонные загрязнения - жир, пыль, сажа и так далее.

На кухне точно не обойтись без полотенец: достать что-то горячее, вытереть руки, протереть мокрую посуду. И из-за этого постоянного использования полотенца пачкаются быстрее, чем любая другая вещь в доме. На них часто остаются сложные пятна и запах, с которыми не может справиться обычная стирка. Поэтому Porady 24 подобрали несколько хитростей, которые помогут вам вернуть кухонным полотенцам чистоту.

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Чем можно отбелить кухонные полотенца

Белые полотенца – это стильно и красиво, а также они вписываются в любой интерьер. Но в использовании они наиболее маркие и их может быть сложно отстирать. Но справиться с желтизной все же возможно, и не обязательно для этого использовать химию.

В частности, можно стирать полотенца с помощью соды – она будет работать и как отбеливатель, и как кондиционер. Содовая паста поможет отбелить все залежалые полотенца и также может справиться с большим количеством различных пятен.

Еще одно надежное народное средство – это перекись водорода. Его чаще всего используют для того, чтобы выводить пятна, и результат вас точно порадует. Для того чтобы использовать продукт, разведите 2 его столовые ложки в 5 литрах воды. Полотенца оставьте в растворе на ночь, а затем забросьте в стиральную машину и постирайте, как обычно.

Как убрать жир с кухонных полотенец

Здесь, как ни странно, также помогут предметы из кухни. Для противодействия жирным пятнам можно воспользоваться обычным моющим средством для посуды. Его нужно нанести именно на проблемные места и оставить на несколько часов, чтобы он сработал. После этого забросьте в стиральную машину.

Как убрать запах с кухонных полотенец

Сначала полотенце нужно, бесспорно, постирать. А вот после этого поможет замачивание в уксусном растворе. И соотношение должно быть 250 миллилитров на 10 литров. Пользоваться нужно бесцветным уксусом, ведь подкрашенный может оставить пятна на ваших вещах через пигмент.



Полотенца нужно стирать в горячей воде / Фото Pexels

Чем можно стирать полотенца

Существует еще несколько необычных продуктов, которые помогут вам в очистке полотенец, и большинство из них точно найдется у вас дома.

Растительное масло. Оно также будет полезным в отбеливании кухонных полотенец. Для использования его вам нужно приготовить специальную смесь: возьмите 3 столовые ложки масла, 2 столовые ложки сухого отбеливающего средства и стакан стирального порошка. Эту смесь залейте кипятком и замочите в ней кухонные полотенца на час.

После этого их нужно просто постирать в стиральной машине.

Хозяйственное мыло. Возьмите грязное полотенце и хорошо натрите его мылом, особенно обращая внимание на старые пятна. После этого намыленные полотенца нужно сложить в пакет, закрыть его и оставить на 10 – 12 часов. Впоследствии полотенца стоит достать и постирать как обычно.

Лимонная кислота. Этот способ идеально подойдет для выведения пятен от жира, масла или красной свеклы. Сначала вам нужно постирать полотенце с мылом, а после этого на застарелые пятна насыпать лимонной кислоты и подождать час, пока она не впитается. После этого прополощите полотенце в холодной воде.