Застарілий бруд та жир зникнуть: ось як потрібно прати кухонні рушники

Зазвичай з усього, що доводиться класти у пральну машинку, саме кухонні рушники викликають найбільше складнощів. І проблема полягає в тому, що на них залишаються усі кухонні забруднення – жир, пил, сажа тощо.

На кухні точно не обійтися без рушників: дістати щось гаряче, витерти руки, протерти мокрий посуд. І через це постійне використання рушники брудняться швидше, ніж будь-яка інша річ у домі. На них часто залишаються складні плями та запах, з якими не може впоратися звичайне прання. Тож Поради 24 підібрали кілька хитрощів, які допоможуть вам повернути кухонним рушникам чистоту.

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Чим можна відбілити кухонні рушники?

Білі рушники – це стильно і красиво, а також вони вписуються у будь-який інтер'єр. Але у використанні вони найбільше забруднюються і їх може бути складно відіпрати. Та впоратися з жовтизною все ж можливо, і не обов'язково для цього використовувати хімію.

Зокрема, можна прати рушники за допомогою соди – вона працюватиме і як відбілювач, і як кондиціонер. Содова паста допоможе відбілити усі залежані рушники і також може впоратися із великою кількістю різноманітних плям.

Ще один надійний народний засіб – це перекис водню. Його найчастіше використовують для того, щоб виводити плями, і результат вас точно потішить. Для того, щоб використати продукт, розведіть 2 його столові ложки у 5 літрах води. Рушники залиште у розчині на ніч, а потім закиньте у пральну машину і виперіть, як зазвичай.

Як прибрати жир з кухонних рушників?

Тут, як не дивно, також допоможуть предмети з кухні. Для протидії жирним плямам можна скористатися звичайним мийним засобом для посуду. Його потрібно нанести саме на проблемні місця і лишити на кілька годин, щоб він спрацював. Після цього закиньте у пральну машину.

Як прибрати запах з кухонних рушників?

Спершу рушник потрібно, безперечно, випрати. А ось після цього допоможе замочування в оцтовому розчині. І співвідношення має бути 250 мілілітрів на 10 літрів. Користуватися потрібно безбарвним оцтом, адже підфарбований може залишити плями на ваших речах через пігмент.



Рушники потрібно прати у гарячій воді / Фото Pexels

Чим можна прати рушники?

Існує ще кілька незвичних продуктів, які допоможуть вам в очищенні рушників, і більшість з них точно знайдеться у вас вдома.

Рослинна олія. Вона також буде корисною у відбілюванні кухонних рушників. Для використання її вам потрібно приготувати спеціальну суміш: візьміть 3 столові ложки олії, 2 столові ложки сухого відбілювального засобу та склянку прального порошку. Цю суміш залийте окропом та замочіть у ній кухонні рушники на годину.

Після цього їх потрібно просто випрати у пральній машині.

Господарське мило. Візьміть брудний рушник і добре натріть його милом, особливо звертаючи увагу на старі плями. Після цього намилені рушники потрібно скласти у пакет, закрити його і залишити на 10 – 12 годин. Згодом рушники варто дістати та випрати як зазвичай.

Лимонна кислота. Цей спосіб ідеально підійде для виведення плям від жиру, олії чи червоного буряка. Спершу вам потрібно випрати рушник з милом, а після цього на застарілі плями насипати лимонної кислоти та зачекати годину, поки вона не вбереться. Після цього прополощіть рушник у холодній воді.