Полотенца станут мягкими и пушистыми: как стирать их правильно

Банные полотенца могут со временем стать немного жесткими, но исправить это достаточно просто. Нужно только знать правильный способ, в который нужно стирать полотенца.

Даже старые полотенца, которые уже давно кажутся испорченными, можно спасти, если вы только используете правильный способ стирки. И полотенца станут такими, как в отелях – пушистыми и мягкими.

Интересно Не выбрасывайте картофельную шелуху: она пригодится на кухне и огороде

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки

На мягкость воды очень сильно влияет качество вашей воды. И, к сожалению, вода содержит очень много солей, которые могут оседать на волокнах ткани, а потом они же разрушают ее.

Поэтому для того, чтобы полотенца оставались мягкими, вам нужно смягчить воду, и сделать это можно несколькими способами.

Прежде всего, вы можете использовать для стирки специальные гели или жидкие моющие средства. Так вы поможете изделию в течение длительного времени сохранять мягкость, по сравнению с порошками. И старайтесь использовать средства, имеющие высокое качество, и не содержащие агрессивных химических компонентов – например, хлора и фосфатов. Если же вы используете стиральный порошок, лучше включить дополнительный цикл полоскания.



Стирать полотенца нужно осторожно / Фото Pexels

Также для смягчения жесткой воды можно использовать 9% столовый уксус. Его нужно добавить в барабан стиральной машины – примерно 100 миллилитров на 10 литров воды.

Лучшим вариантом будет стирать полотенца в деликатном режиме с температурой, что не будет превышать 60 градусов. И чем короче цикл стирки, тем мягче будет ваша ткань после высыхания. А когда вы выбираете кондиционер для стирки махровых изделий, старайтесь подобрать такой, изготовленный на основе силикона.

Помните о том, что махровые полотенца никогда нельзя кипятить. Если вы заметили на изделии грязь, сперва ее нужно вывести специальными средствами, и только потом вбрасывать полотенце в стирку.

Кстати, некоторые хозяйки используют еще один интересный метод – к стирке полотенец добавляют специальные средства – резиновые шарики, которые помещают в барабан машины вместе с грязными вещами. Тогда шарики будут вращаться и разбивать волокна.

А для того, чтобы "реанимировать" старое жесткое полотенце, вы можете на ночь оставить его в холодной воде, или постирать в растворе поваренной соли.