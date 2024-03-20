Рушники стануть м'якими і пухнастими: як прати їх правильно

Банні рушники можуть з часом стати трохи жорсткими, та виправити це досить просто. Потрібно тільки знати правильний спосіб, у який потрібно прати рушники.

Навіть старі рушники, які вже давно здаються зіпсованими, можна врятувати, якщо ви тільки використаєте правильний спосіб прання. І рушники стануть такими, як у готелях – пухнастими та м'якими.

Цікаво Не викидайте картопляне лушпиння: воно знадобиться на кухні та городі

Як зробити рушники м'якими та пухнастими після прання

На м'якість води дуже сильно впливає якість вашої води. І, на жаль, вода містить дуже багато солей, які можуть осідати на волокнах тканини, а потім вони ж руйнують її.

Тож для того, щоб рушники залишалися м'якими, вам потрібно пом'якшити воду, і зробити це можна у кілька способів.

Перш за все, ви можете використовувати для прання спеціальні гелі або рідкі мийні засоби. Так ви допоможете виробу протягом довшого часу зберігати м'якість, порівняно із порошками. Та намагайтеся використовувати засоби, що мають високу якість, і які не містять агресивних хімічних компонентів – наприклад, хлору та фосфатів. Якщо ж ви використовуєте пральний порошок, краще ввімкнути додатковий цикл полоскання.



Прати рушники потрібно обережно / Фото Pexels

Також для пом'якшення жорсткої води ви можете використати 9% столовий оцет. Його потрібно додати у барабан пральної машини – приблизно 100 мілілітрів на 10 літрів води.

Найкращим варіантом буде прати рушники у делікатному режимі із температурою, що не буде перевищувати 60 градусів. І що коротший цикл прання, то м'якшою буде ваша тканина після висихання. А коли ви обираєте кондиціонер для прання махрових виробів, намагайтеся підібрати такий, що виготовлений на основі силікону.

Пам'ятайте про те, що махрові рушники ніколи не можна кип'ятити. Якщо ви помітили на виробі бруд, спершу його потрібно вивести спеціальними засобами, і тільки потім вкидати рушник до прання.

До речі, деякі господині використовують ще один цікавий метод – до прання рушників додають спеціальні засоби – гумові кульки, які поміщають у барабан машини разом із брудними речами. Тоді кульки будуть обертатися і розбивати волокна.

А для того, щоб "реанімувати" старий жорсткий рушник, ви можете на ніч залишити його у холодній воді, або ж випрати у розчині кухонної солі.