Чистая обувь – это очень большой признак опрятности человека. Именно поэтому многие пытаются ее стирать: и вручную, и в стиральной машинке. Вот только если не знать, как именно это правильно делать, можно испортить пару любимых кроссовок или туфель.

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Можно ли стирать обувь в стиральной машинке?

Короткий ответ – да. Вы вполне можете это делать, вот только перед этим нужно четко выяснить, какая именно обувь для этого подходит. И для определения стоит учесть несколько важных критериев: материал, фасон и декоративные детали.

И на самом деле совсем нетрудно выяснить, можно ли забрасывать ваши кроссовки в стиральную машинку. Главное, что вы должны сделать – это посмотреть на материал и проверить, нет ли на них дополнительных деталей, которые могут испортиться. Например, если ваши кроссовки или кеды изготовлены из текстиля, у вас вообще не возникнет проблем.

Зато обувь из замши – например, лоферы – желательно вообще не мочить полностью. То же касается и кожаной обуви, даже в случае, если материал искусственный. Такие кроссовки или туфли стиральная машинка может легко повредить.

Какую программу выбрать для стирки?

В большинстве стиральных машинок есть специальная программа, предназначенная специально для стирки обуви. Она может четко сформировать все параметры того, в каком режиме лучше всего стирать ваши кроссовки или кеды. Но если такого режима нет, лучше всего будет выбрать деликатную стирку.

В частности, температура не должна превышать 30 – 40 градусов, не более 600 оборотов в минуту и вы должны выключить функцию отжима и сушки. Если вы будете знать эти простые правила, вы точно не испортите ни одну пару своей обуви.

Но перед тем, как класть обувь в стиральную машинку, стоит проверить подошвы и убрать все чрезмерное загрязнение. А вот после стирки вам нужно будет очистить барабан – для этого можно воспользоваться специальной капсулой.