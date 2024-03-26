Чисте взуття – це дуже велика ознака охайності людини. Саме через це чимало людей намагаються його прати: і вручну, і у пральній машинці. Ось тільки якщо не знати, як саме це правильно робити, можна зіпсувати пару улюблених кросівок чи туфлів.

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Чи можна прати взуття у пральній машинці?

Коротка відповідь – так. Ви цілком можете це робити, ось тільки перед цим потрібно чітко з'ясувати, яке саме взуття для цього підходить. І для визначення варто врахувати кілька важливих критеріїв: матеріал, фасон та декоративні деталі.

І насправді зовсім неважко з'ясувати, чи можна закидувати ваші кросівки до пральної машинки. Головне, що ви маєте зробити – це подивитися на матеріал та перевірити, чи немає на них додаткових деталей, які можуть зіпсуватися. Наприклад, якщо ваші кросівки чи кеди виготовлені із текстилю, у вас взагалі не виникне проблем.

Натомість взуття із замші – наприклад, лофери – бажано взагалі не мочити повністю. Те саме стосується і шкіряного взуття, навіть у випадку, якщо матеріал штучний. Такі кросівки чи туфлі пральна машинка може легко пошкодити.

Яку програму обрати для прання?

У більшості пральних машинок є спеціальна програма, що призначена спеціально для прання взуття. Вона може чітко сформувати усі параметри того, у якому режимі найкраще прати ваші кросівки чи кеди. Та якщо такого режиму немає, найкраще буде обрати делікатне прання.

Зокрема, температура не має перевищувати 30 – 40 градусів, не більше 600 обертів на хвилину та ви маєте вимкнути функцію віджиму та сушки. Якщо ви знатимете ці прості правила, ви точно не зіпсуєте жодну пару свого взуття.

Та перед тим, як класти взуття до пральної машинки, варто перевірити підошви та прибрати усе надмірне забруднення. А ось після прання вам потрібно буде очистити барабан – для цього можна скористатися спеціальною капсулою.