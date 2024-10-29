Стирка полотенец – это очень важная задача, которую многие не воспринимают достаточно серьезно. Но всего несколько изменений в ваших привычках к стирке этих вещей могут существенно изменить их мягкость, пишет Real Simple.

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Никогда не заполняйте стиральную машину

Этот совет – первое, что вы должны запомнить для того, чтобы правильно постирать полотенца. Поскольку перегрузка машинки может означать, что полотенца не будут иметь свободного места для того, чтобы хорошо крутиться и подвергаться действию моющего средства.

Учитывайте то, что полотенца достаточно тяжелые и впитывают много воды, поэтому вы не ошибетесь, если загрузите немного меньше одежды, чем обычно.

Стирайте только полотенца

На самом деле стирка полотенец вместе с остальной одеждой может быть вредным для ваших вещей, и для полотенец также. Так вы точно не получите наилучшего возможного результата, а текстура полотенец станет шероховатой и неприятной.

Поскольку полотенца требуют больше времени для того, чтобы высохнуть, вы можете оставлять их в сушилке дольше. Но также вы можете повредить полотенца, если будете стирать их с вещами другого цвета.



Полотенца нужно стирать отдельно / Фото Pexels

Будьте осторожны с моющими средствами

Иногда больше – совсем не означает лучше. Поэтому нужно быть очень внимательными, когда добавляете стиральный порошок. Обычно большое его количество может вызвать накопление стирального средства в волокнах, а из-за этого полотенца становятся жесткими и неприятными на ощупь.