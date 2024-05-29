Чтобы служила годами: на каких двух режимах можно стирать постельное белье

Постельное белье время от времени приходится заменять, ведь оно изнашивается. Впрочем, вы могли не подозревать, что порча белья происходит не только из-за использования его, но и из-за неправильного режима стирки.

Если вы хотите, чтобы ваше любимое постельное белье выглядело новеньким и привлекательным даже спустя годы пользования? Тогда самое время узнать о правилах ухода за ним и правильном способе стирки.

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Как стирать белье в стиральной машине

Прежде всего, правильный режим стирки очень тесно связан с материалом постельного белья. Если это хлопок, тогда можно использовать стандартный режим и температуру 40 – 60 градусов – так вы эффективно удалите все загрязнения и бактерии, а также сможете сохранить цвет и структуру ткани.

А если белье сделано из льна или другого натурального материала, тогда стоит использовать режим с более низкой температурой – 30 – 40 градусов.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

И в большинстве современных стиральных машин есть специальный режим, который обычно обозначен как "белье", или "постельное белье". Он рассчитан на более длинный цикл стирки с дополнительным полосканием, чтобы полностью удалить стиральный порошок и удалить максимум загрязнений.



Постельное белье требует осторожной стирки / Фото Pexels

Впрочем, если в вашей машине нет такой программы, тогда лучше всего будет воспользоваться режимом "хлопок" или "интенсивная стирка". Но еще один важный аспект, на который не все обращают внимание – это правильный отжим.

Идеальный вариант – это средняя скорость отжима, которая помогает избежать сильных складок и уменьшить износ ткани.

Итак, как правильно стирать постельное белье: