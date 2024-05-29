Щоб служила роками: на яких двох режимах можна прати постільну білизну

Постільну білизну час від часу доводиться замінювати, адже вона зношується. Втім, ви могли не підозрювати, що псування білизни відбувається не тільки через використання її, але і через неправильний режим прання.

Якщо ви хочете, щоб ваша улюблена постільна білизна виглядала новенькою та привабливою навіть через роки користування? Тоді саме час дізнатися про правила догляду за нею та правильний спосіб прання.

Цікаво Півонії можуть простояти у вазі кілька тижнів: як за ними доглядати

Як прати білизну в пральній машині

Перш за все, правильний режим прання дуже тісно пов'язаний із матеріалом постільної білизни. Якщо це бавовна, тоді можна використовувати стандартний режим і температуру 40 – 60 градусів – так ви ефективно видалите усі забруднення та бактерії, а також зможете зберегти колір та структуру тканини.

А якщо білизна зроблена із льону чи іншого натурального матеріалу, тоді варто використовувати режим із нижчою температурою – 30 – 40 градусів.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

І у більшості сучасних пральних машин є спеціальний режим, який зазвичай позначений як "білизна", або ж "постільна білизна". Він розрахований на довший цикл прання із додатковим полосканням, щоб повністю видалити пральний порошок та видалити максимум забруднень.



Постільна білизна потребує обережного прання / Фото Pexels

Втім, якщо у вашій машині немає такої програми, тоді найкраще буде скористатися режимом "бавовна" або ж "інтенсивне прання". Але ще один важливий аспект, на який не усі звертають увагу – це правильний віджим.

Ідеальний варіант – це середня швидкість віджимання, яка допомагає уникнути сильних складок та зменшити знос тканини.

Отож, як правильно прати постільну білизну: