Досвідчені флористи знають, як правильно доглядати за півоніями, аби вони виглядали красиво протягом тривалого часу у вазі. Тож якщо ви хочете, аби квіти не зів'яли надто швидко, вам потрібно знати кілька хитрощів.

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Візьміть велику вазу

Півонії – це ті квіти, які зовсім не люблять тісноти, тож потрібно обрати вазу, яка буде і глибокою, і широкою, щоб квіткові бутони не були надто тісно притиснуті один до одного. Зважайте також на те, що стебла мають бути опущені у воду принаймні на три чверті.

Ваза має бути темна

Можливо, це аспект, про який ви не замислювалися ніколи раніше, проте півонії полюбляють вази із темного скла, і що темніше, то краще. Квіти у такому склі стоятимуть довше, адже воно пропускає менше сонячних променів, що сприяють розмноженню бактерій.

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Приберіть листя

Листя, яке розташоване знизу стебла, потрібно обрізати перед тим, як ставити квіти до вази. В іншому випадку квіти можуть почати гнити, і тоді вони будуть швидше в'янути.



Півонії потрібно доглядати / Фото Pexels

Додайте у воду підживлення

Звичайна чиста вода буде дуже корисною для півоній, але для того, щоб максимально подовжити їхнє життя, вам потрібно розчинити у ній таблетку аспірину чи активованого вугілля. Так ви дезінфікуєте воду, і убережете квіти від гниття.