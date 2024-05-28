Опытные флористы знают, как правильно ухаживать за пионами, чтобы они выглядели красиво в течение длительного времени в вазе. Поэтому если вы хотите, чтобы цветы не завяли слишком быстро, вам нужно знать несколько хитростей.

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Возьмите большую вазу

Пионы – это те цветы, которые совсем не любят тесноты, поэтому нужно выбрать вазу, которая будет и глубокой, и широкой, чтобы цветочные бутоны не были слишком тесно прижаты друг к другу. Учитывайте также то, что стебли должны быть опущены в воду по крайней мере на три четверти.

Ваза должна быть темная

Возможно, это аспект, о котором вы не задумывались никогда раньше, однако пионы любят вазы из темного стекла, и чем темнее, тем лучше. Цветы в таком стекле будут стоять дольше, ведь оно пропускает меньше солнечных лучей, способствующих размножению бактерий.

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Уберите листья

Листья, которые расположены снизу стебля, нужно обрезать перед тем, как ставить цветы в вазу. В противном случае цветы могут начать гнить, и тогда они будут быстрее увядать.



За пионами нужно ухаживать / Фото Pexels

Добавьте в воду подкормку

Обычная чистая вода будет очень полезной для пионов, но для того, чтобы максимально продлить их жизнь, вам нужно растворить в ней таблетку аспирина или активированного угля. Так вы дезинфицируете воду, и убережете цветы от гниения.