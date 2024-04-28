Одна из основных причин кризиса компании очень часто кроется не снаружи., а внутри. И есть всего пять наиболее популярных проблем, с которыми часто сталкиваются собственники бизнеса.

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Падают продажи

Для того, чтобы определить успех вашего бизнеса, вам нужно знать ответ на три простых вопроса: что вы продаете, ком и как. И часто причина низких продаж или их падения кроется в том, что ответы на эти вопросы недостаточно эффективны.

И здесь говорится о бизнес-модели., которая является залогом и основой успешного бизнеса. Важно также понимать, что бизнес– это очень изменчивая среда, и если вы не будете просматривать или совершенствовать свою бизнес-модель, тогда вы можете оказаться в ситуации, когда неэффективно продаете ненужный товар на рынке.

Сотрудники неэффективны

Существует одно очень важное правило– если вы хотите обеспечить качество результата, Вам нужно обеспечить качество процесса. Для этого вам нужно выстроить эффективную команду.

Для этого, конечно же, нужно подобрать правильных сотрудников– и в первую очередь при подборе нужно учитывать личностные качества и соответствие человека корпоративной культуре.

Компания стоит на месте

Если год за годом в вашей компании одни и те же обороты, клиенты и география деятельности– это плохая тенденция. Один из очень важных залогов успешного бизнеса– это непрерывный рост. Для того же, чтобы сдвинуться с мертвой точки, вам нужно проводить в своей компании ежегодную стратегическую сессию, где будете формировать видение будущего на будущий год.

Чрезмерная зависимость бизнеса от владельца

Конечно, предприниматель– это очень важный и необходимый человек на самом старте бизнеса, но когда компания растет, он часто начинает мешать. И если вы пытаетесь контролировать и вникать во все процессы, Вы можете часто разрушить свою организацию.

Владелец– это никому не подконтрольный человек, которая может менять все, что угодно в компании, и при этом человек может быть не всегда структурирован и последователен в своих действиях.

Очень важно после того, как вы пройдете период стартапа, научить свою компанию работать самостоятельно.

Не хватает финансов

Конечно, вопрос о том, где взять деньги, беспокоит очень большое количество владельцев бизнеса. И оно часто вызвано кассовыми разрывами в компании, когда она не способна платить по своим счетам. И ответ, конечно же, нужно искать для этого, как компания управляет своими деньгами.

Для того, чтобы компания хорошо развивалась, у вас обязательно должен быть внедрен эффективный управленческий учет: баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств.