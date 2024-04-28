Одна з основних причин кризи компанії дуже часто криється не зовні, а всередині. І є всього п'ять найбільш популярних проблем, із якими часто стикаються власники бізнесу.

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Падають продажі

Для того, щоб визначити успіх вашого бізнесу, вам потрібно знати відповідь на три прості запитання: що ви продаєте, кому та як. І часто причина низьких продажів або ж їхнього падіння криється у тому, що відповіді на ці запитання недостатньо ефективні.

І тут мовиться про бізнес-модель, яка є запорукою та основою успішного бізнесу. Важливо також розуміти, що бізнес – це дуже мінливе середовище, і якщо ви не будете переглядати чи удосконалювати свою бізнес-модель, тоді ви можете опинитися у ситуації, коли неефективно продаєте непотрібний товар на ринку.

Співробітники неефективні

Існує одне дуже важливе правило – якщо ви хочете забезпечити якість результату, вам потрібно забезпечити якість процесу. Для цього вам потрібно побудувати ефективну команду.

Для цього, звісно ж, потрібно підібрати правильних співробітників – і в першу чергу під час підбору потрібно враховувати особистісні якості та відповідність людини корпоративній культурі.

Компанія стоїть на місці

Якщо рік за роком у вашій компанії одні і ті самі обороти, клієнти та географія діяльності – це погана тенденція. Одна з дуже важливих запорук успішного бізнесу – це безперервне зростання. Для того ж, щоб зрушити із мертвої точки, вам потрібно проводити у своїй компанії щорічну стратегічну сесію, де будете формувати бачення майбутнього на майбутній рік.

Надмірна залежність бізнесу від власника

Звісно, підприємець – це дуже важлива і необхідна людина на самому старті бізнесу, але коли компанія росте, він часто починає заважати. І якщо ви намагаєтеся контролювати та вникати у всі процеси, ви можете часто зруйнувати свою організацію.

Власник – це нікому не підконтрольна людина, яка може змінювати все, що завгодно в компанії, і при цьому людина може бути не завжди структурована і послідовна у своїх діях.

Дуже важливо після того, як ви пройдете період стартапу, навчити свою компанію працювати самостійно.

Не вистачає фінансів

Звісно, питання про те, де взяти гроші, турбує дуже велику кількість власників бізнесу. І воно часто викликане касовими розривами у компанії, коли вона не здатна плати за своїми рахунками. І відповідь, звісно ж, потрібно шукати у тому, як компанія керує своїми фінансами.

Для того, щоб компанія добре розвивалася, у вас обов'язково має бути впроваджений ефективний управлінський облік: баланс, звіт про прибутки та збитки та звіт про рух грошових коштів.