Как правильно точить секатор: нужно знать каждому садоводу

Если ваши инструменты для орбизки овощей тупые, то это может превратить всю работу в саду в настоящий кошмар. Это не только усложнит вам работу, но и может навредить вашим растениям.

Некоторые садоводы после того, как замечают, что их секаторы затупились, просто заменяют ножницы на новые. Впрочем, это не слишком экономная стратегия. Но так же не стоит и использовать тупые садовые ножницы. Зато их можно достаточно легко наточить.

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Как правильно наточить секатор

В общем фактически все садовые ножницы можно наточить с использованием почти одинаковых шагов: разборка, очистка, заточка кромки и повторная сборка и смазывание. Впрочем, некоторые инструменты можно частично или полностью разобрать, а с другими этого делать не стоит. Если ваши ножницы можно разложить на части, это точно облегчит вашу работу по чистке и заточке лезвий.

Впрочем, если это сделать не удается, вы можете пропустить этот шаг и сразу же перейти к следующим.

Разберите инструмент

Заточка лезвий предусматривает работу с чрезвычайно острыми краями, поэтому вам нужно позаботиться о своей безопасности и не спешить, чтобы избежать несчастных случаев.

Многие садовые ножницы и сучкорезы собираются с помощью болтов, поэтому их можно достаточно просто разобрать. Это могут быть шестигранные болты и даже винты, и все, что вам нужно сделать – это подобрать правильный гаечный ключ и ослабить болт. Будьте осторожны по краю лезвия – то, что оно нуждается в заточке, не означает, что вы не можете им порезаться.

Следите за такими маленькими частицами, как стопорные шайбы, прокладки и гайки. Осторожно разложите каждую деталь по порядку, чтобы не потерять ее впоследствии. Старайтесь запомнить, в каком порядке вы разбираете инструмент.

Очистите и высушите все части

Ножницы со временем могут стать грязными от сока, частей растений и грязи. И острые края смешиваются с налетом, поэтому вам будет гораздо проще затачивать свой секатор, когда он чистый.

Остатки также могут накапливаться и приводить к тому, что лезвия разъединятся. Для того, чтобы очищать лезвия, нужно использовать горячую мыльную воду и тряпку. Если некоторая грязь не удаляется, вы можете использовать спирт или бытовое моющее средство. Для удаления ржавчины неплохо подойдет стальная вата.

Наточите лезвия

Вы будете удивлены, но из всего процесса эта часть самая простая. Посмотрите на лезвия секатора и найдите угловой край – он называется фаской. Обычно он только на одной стороне лезвия, в отличие от ножа, ведь он натачивается с обеих сторон.

Сторона лезвия со скосом – это единственная его сторона, которую нужно затачивать. Использовать напильник на плоской стороне не стоит – это может только испортить режущее действие лезвия, и его придется заменить.



Лезвия секатора нужно точить очень осторожно / Фото Pexels

Напиливать скошенный край нужно до тех пор, пока он не станет блестящим. Это обычно не отнимает много времени, и вам понадобится больше, чем несколько ударов.

Смажьте и соберите ножницы

На металлические части ножниц вам нужно с помощью тряпки нанести очень легкий масляный слой. После этого соберите секатор обратно, и будьте очень осторожны с только что заточенным лезвием. После того, закрутите болты, но не затягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к тому, что вам будет сложнее разобрать лезвие в следующий раз, и слишком тугой шарнирный болт может действительно усложнить работу с вашими садовыми ножницами.