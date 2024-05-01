Нет ничего более приятного, чем чистая привлекательная кухня, где нет жира на духовке или крошек на столешнице. Впрочем, независимо от того, сколько времени вы уделяете для уборки, нужно знать, каких ошибок нельзя допускать.

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Очищать с отбеливателем

Многие для того, чтобы дезинфицировать кухню, используют отбеливатель, ведь он недорогой и может хорошо выполнять работу. Впрочем, это может быть не лучшим вариантом для кухни.

Пары отбеливателя и агрессивных химикатов не только опасны для вдыхания людей и домашних животных, но и могут испортить вашу одежду случайными брызгами. Поэтому во время чистки столешниц лучше отказаться от отбеливателя и воспользоваться натуральными моющими средствами.

Например, вы можете удалить жир с помощью лимона, шалфея и герани.

Использование нескольких моющих средств

Одно хорошее моющее средство может заменить все бутылки под раковиной и поможет вам сохранить деньги. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы почистить и раковину, и плиту, и столешницы.



Чистить кухню очень важно / Фото Pexels

Вы распыляете средство и быстро вытираете его

Когда говорится о чистке столешниц и других поверхностей, большинство людей просто брызгают нужное средство и сразу же после этого вытирают его и считают, что выполнили всю работу. Однако на самом деле так делать не стоит. Вместо этого важно дать очистителям постоять несколько минут перед тем, как заниматься вытиранием.

Недостаточно часто заменяете губку

Кухонная губка – это настоящий рассадник бактерий. И этот инструмент может очень быстро стать опасным для вас, если вы не будете очищать их должным образом. Для того, чтобы чистота на вашей кухне действительно была идеальной, вам нужно ежедневно дезинфицировать губку и заменять ее каждые две недели.

Вы не чистите свой мусорник

Возможно, ваша кухня не чувствуется очень свежей, но вы не можете сказать, почему? Возможно, вы уже слишком давно не заменяли свой мусорник. Очень важно не только выносить пакеты с мусором, но и мыть непосредственно бак для мусора.