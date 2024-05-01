Немає нічого більш приємного, ніж чиста приваблива кухня, де немає жиру на духовці чи крихт на стільниці. Втім, незалежно від того, скільки часу ви приділяєте для прибирання, потрібно знати, яких помилок не можна припускатися.

Цікаво Чи можна садити картоплю у Страсну п'ятницю: потрібно знати

Очищувати з відбілювачем

Чимало людей для того, щоб дезінфікувати кухню, використовують відбілювач, адже він недорогий та може добре виконувати роботу. Втім, це може бути не найкращим варіантом для кухні.

Пари відбілювача та агресивних хімікатів не тільки небезпечні для вдихання людей та домашніх тварин, але і можуть зіпсувати ваш одяг випадковими бризками. Тож під час чищення стільниць краще відмовитися від відбілювача та скористатися натуральними мийними засобами.

Наприклад, ви можете видалити жир за допомогою лимона, шавлії та герані.

Використання кількох мийних засобів

Один хороший мийний засіб може замінити усі пляшки під раковиною та допоможе вам зберегти гроші. Цього буде цілком достатньо для того, щоб почистити і раковину, і плиту, і стільниці.



Чистити кухню дуже важливо / Фото Pexels

Ви розпилюєте засіб та швидко витираєте його

Коли мовиться про чищення стільниць та інших поверхонь, більшість людей просто бризкають потрібний засіб і відразу ж після цього витирають його і вважають, що виконали усю роботу. Проте насправді так робити не варто. Натомість важливо дати очисникам постояти кілька хвилин перед тим, як займатися витиранням.

Недостатньо часто замінюєте губку

Кухонна губка – це справжній розсадник бактерій. І цей інструмент може дуже швидко стати небезпечним для вас, якщо ви не будете очищати їх належним чином. Для того, щоб чистота на вашій кухні і справді була ідеальною, вам потрібно щодня дезінфікувати губку та замінювати її кожні два тижні.

Ви не чистите свій смітник

Можливо, ваша кухня не відчувається дуже свіжою, але ви не можете сказати, чому? Можливо, ви вже надто давно не замінювали свій смітник. Дуже важливо не тільки виносити пакети із сміттям, але і мити безпосередньо бак для сміття.