Осенний гардероб может занимать достаточно много места в вашем шкафу, и если вы хотите, чтобы в нем всегда был порядок, а удачный образ можно было подобрать за считанные минуты, тогда просто необходимо поддерживать порядок среди вещей, делится профессиональный организатор Эмили Пресиадо-Фонсека.

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Все поврежденное

Если вещи, что вы храните в шкафу, повреждены – возможно, пришло время с ними попрощаться. Каждый сезон нужно начинать с очистки всего, что является поврежденным и уже непригодным к ношению.

Обратите внимание на футболки и водолазки, имеющие растянутые воротники, а также на вещи, которые больше не подходят вам по размеру. Возможно, вам надо будет померить некоторую одежду для того, чтобы убедиться в том, стоит ли она еще места в вашем шкафу.

Старая летняя одежда

Если вы все еще держите в шкафу шорты, которые вышли из моды годы назад, старые купальники, пляжные сумки и т.д. – то есть вся эта одежда, которую вы не носите на самом деле – пора с ней попрощаться.

Интересно! Вы можете попробовать простое правило – вспомните, носили ли вы какую-то вещь из своего гардероба за последние полгода. Если ответ будет "нет", то есть очень большие шансы, что вы не наденете ее снова вообще. В таком случае с ней можно просто попрощаться.

Поцарапанные солнцезащитные очки

К сожалению, очки, даже качественные, не служат вечно, и есть повреждения, с которыми уже не получится ничего поделать. В частности, если они плохо на вас сидят, или если на стеклах появились царапины, тогда стоит просто выбросить вещь и не занимать место ею.



Очки, которые поцарапаны, нужно выбросить / Фото Pexels

Вещи, которые вам не нужны постоянно

Пространство в шкафу, к сожалению, не безгранично, поэтому хранить в нем вещи, которыми вы не пользуетесь постоянно, нет никакой необходимости. Если у вас есть костюмы с вечеринок, шикарные платья, которые вы надеваете всего раз в год – возможно, лучше поместить их в чехлы и повесить в кладовке, чтобы освободить шкаф для вещей, которые нужны вам чаще.

Так вы также сможете избавиться от визуального беспорядка, который мешает вам оценить свою одежду и подобрать образ на день.

Предметы, что связаны с негативом

Возможно, эта футболка с концерта напоминает вам о неприятном расставании? Тогда лучшим выходом будет пожертвовать ее или передать кому-то другому. Все, что вызывает у вас негативные эмоции, например разочарование или беспокойство, должно навсегда уйти из вашего шкафа.