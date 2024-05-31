Вот что нужно делать с розами летом, чтобы они радовали цветением

Да, уход за розами не заканчивается на обрезке и опрыскивании весной. На самом деле для того, чтобы цветы радовали пышным цветом, нужно не забывать о них и в летние месяцы.

Летний уход за розами – это не только правильный, своевременный и достаточный полив, а также удаление сорняков, рыхление почвы и летняя обрезка. Нельзя забывать и о подкормке и защите от вредителей.

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Правила полива роз летом

Перед тем, как вы будете поливать куст, вам нужно заняться рыхлением почвы, ведь застой воды может привести к тому, что на растении разовьются многочисленные грибковые заболевания. Кроме того, допускать чрезмерную влажность также не стоит.

Но для того, чтобы почва не была также и слишком сухой, нужно позаботиться о мульче возле куста. Воду для полива лучше выбирать теплую, а лить ее под самый куст. Внимательно следите за тем, чтобы она не попадала на листья или бутоны, ведь это может спровоцировать развитие многих болезней.

Во время полива роз нужно учитывать и погодные условия, возраст растения и тип почвы. Но в среднем цветы поливают от 1 до 3 раз в неделю.

Как проводить летнюю обрезку роз

Если вы хотите, чтобы ваши кусты радовали вас цветением в течение всего года, тогда весенней обрезки будет недостаточно. А вот летнюю проводят преимущественно для того, чтобы сформировать красивый куст. Для того, чтобы роза постоянно цвела и имела хороший декоративный вид, вам нужно постоянно удалять сломанные, сухие и слишком тонкие и больные ветви. А чтобы слабые части куста не забирали у него силу, их также нужно срезать.

Ветки обрезают чуть ниже плановой высоты куста – тогда молодые побеги достаточно быстро достигнут нужной высоты, и именно на них будут формироваться новые бутоны, удалять которые не нужно.



Роза нуждается в уходе и летом / Фото Pexels

Чем подкармливать розы летом

В этот сезон лучше выбирать удобрения, которые содержат фосфор, калий, магний и железо. И внесение удобрений в летнее время года способствует завязыванию бутонов и продолжению цветения.

Но перед внесением удобрений очень важно обильно полить куст, а саму подкормку рассыпать на расстоянии в 10 – 15 сантиметров от куста.