Виноградник – это не то место вашего участка, о котором можно забыть после сбора урожая. Для того, чтобы растения хорошо перенесли зиму, нужно постараться, пишет "Агроцентр".

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Как подготовить виноград к зиме

Прежде всего, до середины октября вы должны подкормить виноград фосфорно-калийными удобрениями. Например, сначала вы можете использовать раствор сернокислого калия и суперфосфата. Как его использовать? На 10 литров воды нужно развести 25 граммов калия и 30 граммов суперфосфата.

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Суперфосфат также рекомендуют предварительно растворять в небольшом количестве горячей воды, ведь в холодной удобрение может плохо раствориться. А перед тем, как вносить его под виноград, вам нужно хорошо залить растения.

А вот в конце октября проводится влагозарядный полив. Под один куст выливайте примерно 3 – 5 ведер воды. Когда начинаются заморозки, а виноград уже полностью сбросил листья, что также происходит примерно в конце октября, огородники обычно проводят обрезку.



Виноград нуждается в уходе / Фото Pexels

Вам нужно будет удалить все побеги с древесиной, что не вызрела, оставляя только коричневую лозу. Но не увлекайтесь слишком сильно, ведь формирующую обрезку нужно проводить весной.

И последняя задача, но совсем не по важности: в октябре также нужно провести обработку виноградника от вредителей. И до ноября кусты обрабатывают различными препаратами, а после этого – раствором медного или железного купороса.

Примерно в это время также немало огородников укрывают виноград – вы можете обернуть его строительным утеплителем, связать по бокам, а сверху накрыть спанбондом и засыпать соломой или листьями.