Виноградник – це не те місце вашої ділянки, про яке можна забути після збору урожаю. Для того, щоб рослини добре перенесли зиму, потрібно постаратися, пише "Агроцентр".

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Як підготувати виноград до зими

Перш за все, до середини жовтня ви маєте підгодувати виноград фосфорно-калійними добривами. Наприклад, спершу ви можете використати розчин сірчанокислого калію та суперфосфату. Як його використовувати? На 10 літрів води потрібно розвести 25 грамів калію та 30 грамів суперфосфату.

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Суперфосфат також рекомендують попередньо розчиняти у невеликій кількості гарячої води, адже у холодній добриво може погано розчинитися. А перед тим, як вносити його під виноград, вам потрібно добре залити рослини.

А ось наприкінці жовтня проводиться вологозарядний полив. Під один кущ виливайте приблизно 3 – 5 відер води. Коли починаються заморозки, а виноград вже повністю скинув листя, що також стається приблизно в кінці жовтня, городники зазвичай проводять обрізку.



Виноград потребує догляду / Фото Pexels

Вам потрібно буде видалити усі пагони з деревиною, що не визріла, залишаючи тільки коричневу лозу. Та не захоплюйтеся надто сильно, адже формуючу обрізку потрібно проводити навесні.

І останнє завдання, але зовсім не за важливістю: у жовтні також потрібно провести обробку виноградника від шкідників. І до листопада кущі обробляють різними препаратами, а після цього – розчином мідного чи залізного купоросу.

Приблизно в цей час також чимало городників вкривають виноград – ви можете обгорнути його будівельним утеплювачем, зв'язати з боків, а зверху накрити спанбондом і засипати соломою чи листям.