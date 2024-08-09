Чтобы кукуруза была мягкой: добавьте это в кастрюлю во время варки

Вареная кукуруза – это чрезвычайно вкусно, и нужно обязательно побаловать себя этим овощем в августе, когда он наиболее свежий. Но далеко не все знают, как правильно ее варить.

Для того, чтобы по-настоящему вкусно приготовить кукурузу, недостаточно будет купить правильный початок, хотя это и чрезвычайно важный шаг. Убедитесь, что зерна мягкие и упругие, а также плотно прилегают друг к другу. Но также нужно добавить в кастрюлю один секретный ингредиент.

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Как правильно варить кукурузу

Перед тем, как начинать варить кукурузу, вам нужно ее очень тщательно очистить: уберите не только листья, но и волоски. Кстати, волоски можете смело выбрасывать, а вот листья нужно оставить.

Вам понадобится большая кастрюля или миска, и на ее дно выложите помытые листья. Сверху разместите мытые кочаны. Также старайтесь выбирать их так, чтобы они были примерно одинакового размера – так они сварятся одновременно. Сверху кочаны нужно накрыть оставшимися листьями.

Воду вскипятите в чайнике, а кукурузу залейте крутым кипятком. Но если вы не уверены в качестве початка, вам нужно запомнить, что вы можете добавить к кукурузе во время варки для того, чтобы продукт был максимально мягким.



Кукурузу нужно правильно варить / Фото Pexels

Все, что понадобится, так это вещь из кухни, которая есть у каждого – пищевая сода. Вам нужно набрать ее на кончике ножа или чайной ложки. Сода может размягчить даже самый старый початок, если вдруг вам не повезло купить именно такую кукурузу.

Поставьте кастрюлю на плиту и включите огонь. После того, как вода закипит, вам нужно засечь время, которое нужно для варки кукурузы. Для молодого начала будет достаточно 20 – 25 минут, и старую нужно будет готовить аж несколько часов. В конце готовки уберите крышку и попробуйте кукурузу на вкус.

После выключения огня оставьте крышку и оберните кастрюлю полотенцем на 10 минут – это сделает ее еще более мягкой и сочной.