Как выбрать сладкий арбуз: 4 признака, которые надо запомнить

Определить спелый банан можно по цвету, спелый персик или сливу – по мякоти, но с арбузом дело обстоит иначе. Чтобы узнать, спелый ли он и выбрать сладкий плод с первого раза, надо знать несколько важных моментов, которыми пользуются все.

Сезон арбузов в самом разгаре. Выбор есть немалый, но порой можно приобрести несладкий и водянистый арбуз, соответственно удовольствия от него получается минимум.

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Не всегда для того, чтобы приобрести сочный арбуз его надо дегустировать. Если у вас большая семья и нужно купить целый арбуз, то стоит выбирать спелость по внешним признакам.

Как выбрать спелый арбуз

Не рекомендуется покупать бахчевые, которые продаются у дороги, потому что они впитывают выхлопные газы, поэтому пользы от них мало. Чтобы проверить арбуз на спелость, обращайте внимание на 4 основных признака.

Кожура

Арбуз внешне должен быть блестящим без матового налета с четко заметными полосками. На поверхности не должно быть никаких трещин или разломов.

Хвостик

Если видите перед собой плод с зеленой плодоножкой – они недозрелые, поэтому ищите коричневый подсохший хвостик.



Спелый арбуз можно выбрать по внешним признакам / Фото Pexels

Звук

Постучите по корке арбуза. Звук после этого должен быть таким звонким, как после барабана. Если сжать его, то должны почувствовать легкий треск.

Наличие пятен

На очень сладких арбузах должно быть земляное пятно желтого цвета. Это признак того, что плод созрел самостоятельно. Если же пятно белое или зеленое – брать такой арбуз не стоит.

Целый арбуз может простоять в погребе и холодильнике хоть целый месяц, а вот разрезанный арбуз надо сразу съедать. Нельзя оставлять его на ночь на столе, потому что на утро он уже скиснет, поэтому обязательно храните в холодном месте.