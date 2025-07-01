Чтобы не вынести из дома счастье и достаток: говорите это, когда выбрасываете мусор

Выносить мусор из дома большинству людей приходится чуть ли не каждый день – и поэтому это дело кажется чрезвычайно обыденным. Большинство людей даже не задумываются о том, когда именно нужно это делать и что говорить во время выбрасывания ненужных вещей.

Народные наблюдения и приметы показывают, что ненужные вещи из дома важно выносить только в правильное время – иначе денежная энергия может незаметно вытечь из дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Когда нельзя выносить мусор?

Эзотерики убеждены, что мусор нужно вынести обязательно до того, как солнце зайдет за горизонт. А вот нарушение этого правила может привести к многочисленным неприятным последствиям – в том числе и к потере денежной энергии.

После захода солнца, мол, наступает время тишины и покоя, и жизненная энергия замедляется и уже не пополняется новыми ресурсами. В древности предки были убеждены, что если выносить из дома вечером любые вещи, человек может привлечь к себе внимание нечистой силы, что ищет различные предметы для своих темных дел.

И во многих народах сохранились верования о том, что вынос мусора ночью, когда на улице темно, может повлиять на благосостояние в семье – и не в положительный способ. Мол, это может привести не только к потере материального состояния, но и спровоцировать непредсказуемые ситуации, которые не доведут до добра.

Если же вам нужно вынести мусор вечером, нужно знать об одном простеньком ритуале, который поможет сохранить денежную энергию дома и не потерять ее.



Мусор не стоит выбрасывать ночью / Фото Pexels

Что нужно говорить, когда выносите мусор?

Издавна предки верили в силу слова – и считалось, что всего одна фраза, повторенная трижды, может отогнать нечистую силу и защитить вас и ваши финансы.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какой оберег может защитить дом от несчастья и зла – он должен быть в каждом доме.

Поэтому когда выносите мусор – и особенно ненужные старые вещи вроде мебели, посуды книг и т.д. – нужно обязательно сказать следующее: "Счастье и богатство оставляют дома, выбрасываю только мусор".

Повторите эту фразу впервые дома, когда только берете мусор. Следующий раз скажите ее, только выйдете за пределы дома и в последний раз перед тем, как будете выбрасывать мусор.