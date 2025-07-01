Щоб не винести з дому щастя і достаток: говоріть це, коли викидаєте сміття

Виносити сміття з дому більшості людей доводиться чи не кожен день – і тому ця справа здається надзвичайно буденною. Більшість людей навіть не замислюються про те, коли саме потрібно це робити та що говорити під час викидання непотрібних речей.

Народні спостереження та прикмети показують, що непотрібні речі з дому важливо виносити тільки у правильний час – інакше грошова енергія може непомітно витекти з будинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

Цікаво Цей продукт є у кожного: як легко позбутися запаху у холодильнику

Коли не можна виносити сміття?

Езотерики переконані, що сміття потрібно винести обов'язково до того, як сонце зайде за горизонт. А ось порушення цього правила може призвести до численних неприємних наслідків – зокрема і до втрати грошової енергії.

Після заходу сонця, мовляв, настає час тиші та спокою, і життєва енергія сповільнюється та вже не поповнюється новими ресурсами. У давнину пращури були переконані, що якщо виносити з оселі ввечері будь-які речі, людина може привернути до себе увагу нечистої сили, що шукає різні предмети для своїх темних справ.

І в багатьох народах збереглися вірування про те, що винесення сміття вночі, коли на вулиці темно, може вплинути на добробут в родині – і не в позитивний спосіб. Мовляв, це може призвести не тільки до втрати матеріальних статків, але й спровокувати непередбачувані ситуації, які не доведуть до добра.

Якщо ж вже вам потрібно винести сміття ввечері, потрібно знати про один простенький ритуал, який допоможе зберегти грошову енергію дому та не втратити її.



Сміття не варто викидати вночі / Фото Pexels

Що потрібно говорити, коли виносите сміття?

Здавна предки вірили у силу слова – і вважалося, що всього одна фраза, повторена тричі, може відігнати нечисту силу та захистити вас і ваші фінанси.

До речі, раніше ми вже розповідали, який оберіг може захистити дім від нещастя та зла – він має бути у кожному домі.

Тож коли виносите сміття – і особливо непотрібні старі речі на кшталт меблів, посуду книг тощо – потрібно обов'язково сказати таке: "Щастя та багатство залишають вдома, викидаю тільки сміття".

Повторіть цю фразу вперше вдома, коли тільки берете сміття. Наступний раз скажіть її, щойно вийдете за межі будинку і востаннє перед тим, як викидатимете непотріб.