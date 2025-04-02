Виновница несчастий и бед: вот как правильно избавиться от старой сумки

В каждом доме за годы жизни точно накапливается немало старых вещей – и часто они выглядят достаточно хорошо, из-за чего выбросить их не поднимается рука.

Скорее всего, в вашем доме найдется по крайней мере одна старая сумка – рядом с потрескавшейся обувью, затертой одеждой и сломанной техникой, сообщает 24 Канал. И учитывайте, что хранение этих уже ненужных предметов может негативно сказаться не только на количестве места для действительно нужных вещей, но и на энергетическом состоянии вашего жилья.

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Как правильно выбросить старую сумку?

Эзотерики предупреждают, что хранить дома старые сумки – это не лучшая идея. Впрочем, их влияние на домашнюю атмосферу все же зависит от конкретных обстоятельств. Если вы, например, храните ридикюль или клатч, которые еще достаточно прилично выглядят, их достаточно будет сложить на отдельную полку, а не разбросать по всему дому.

Для того, чтобы нейтрализовать их негативное влияние на дом, нужно положить в каждое изделие монетку и лавровый лист. На энергетическом уровне эти предметы привлекут к вам финансовые потоки, а на практическом же лавровый лист не даст моли полакомиться вашими вещами.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Учитывайте, что если пропустить этот простой ритуал, пустая сумочка, которой вы не пользуетесь, вроде бы может отвернуть от владельца удачу и денежные потоки, сделать его жизнь бесцельной и пустой.

Но если сумочка, которая завалялась в вашем доме, содержит дырки, или же у нее оторвалась ручка, хранить ее в доме уже больше нельзя. Верили, что такие повреждения сумки притягивают в дом воров и денежные расходы, а также порождают семейные неурядицы. Через дырки деньги и удача будут вытекать из вашего дома.



Сумочку нужно выбрасывать осторожно / Фото Pexels

Если вы убеждены, что сумкой пользоваться больше никогда не будете, без сожаления отправляйте ее на металлолом. Впрочем, одновременно нужно помнить, что такая вещь пропитана энергетикой человека, что ею пользовалась – а это значит, что через старую сумочку вы становитесь уязвимыми к колдовству.

И перед тем, как выбрасывать сумочку, ее нужно как следует очистить от следов своей энергетики – для этого на некоторое время вещь погружают в соленую воду, окуривают благовониями или церковной свечой.

Также запомните, что выносить мусор после захода солнца нельзя – это грозит бедностью и проблемами. Поэтому сумочку можно выбрасывать только днем.

Другой безопасный способ избавиться от сумочки – вынести ее на пустырь и закопать в земле. В таком случае на вас не упадут несчастья, а сумочку не используют для сглаза. Но жечь ее строго запрещено – так вы можете выжечь и свою удачу и успех.