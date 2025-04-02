Винуватиця нещасть і бід: ось як правильно позбутися старої сумки

У кожному домі за роки життя точно накопичується чимало старих речей – і часто вони виглядають досить добре, через що викинути їх не підіймається рука.

Скоріш за все, у вашому домі знайдеться принаймні одна стара сумка – поряд із потрісканим взуттям, затертим одягом та зламаною технікою, повідомляє 24 Канал. Та зважайте, що зберігання цих вже непотрібних предметів може негативно позначитися не тільки на кількості місця для справді потрібних речей, але й на енергетичному стані вашого житла.

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Як правильно викинути стару сумку?

Езотерики попереджають, що зберігати вдома старі сумки – це не найкраща ідея. Втім, їхній вплив на домашню атмосферу все ж залежить від конкретних обставин. Якщо ви, наприклад, зберігаєте ридикюль чи клатч, які ще досить пристойно виглядають, їх достатньо буде скласти на окрему полицю, а не розкидати по всій оселі.

Для того, аби нейтралізувати їхній негативний вплив на дім, потрібно покласти у кожен виріб монетку та лавровий лист. На енергетичному рівні ці предмети привернуть до вас фінансові потоки, а на практичному ж лавровий лист не дасть молі поласувати вашими речами.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Зважайте, що якщо пропустити цей простий ритуал, порожня сумочка, якою ви не користуєтеся, начебто може відвернути від власника удачу та грошові потоки, зробити його життя безцільним та порожнім.

Але якщо сумочка, яка завалялася у вашому домі, містить дірки, або ж в неї відірвалася ручка, зберігати її в домі вже більше не можна. Вірили, що такі пошкодження сумки притягують до дому злодіїв та грошові витрати, а також породжують сімейні негаразди. Через дірки гроші та удача витікатимуть з вашого дому.



Сумочку потрібно викидати обережно / Фото Pexels

Якщо ви переконані, що сумкою користуватися більше ніколи не будете, без жалю відправляйте її на брухт. Втім, водночас потрібно пам'ятати, що така річ просякнута енергетикою людини, що нею користувалася – а це значить, що через стару сумочку ви стаєте вразливими до чаклунства.

І перед тим, як викидати сумочку, її потрібно як слід очистити від слідів своєї енергетики – для цього на деякий час річ занурюють у солону воду, обкурюють пахощами чи церковною свічкою.

Також запам'ятайте, що виносити сміття після заходу сонця не можна – це загрожує бідністю та негараздами. Тож сумочку можна викидати тільки вдень.

Інший безпечний спосіб позбутися сумочки – винести її на пустир та закопати у землі. У такому випадку на вас не впадуть нещастя, а сумочку не використають для пристріту. Але палити її суворо заборонено – так ви можете випалити і свою удачу та успіх.