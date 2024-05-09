5 ошибок, которые нельзя совершать при выращивании орхидей

Орхидеи – это, наверное, одни из самых прихотливых цветов, которые можно выращивать дома. Но это, конечно же, того стоит, ведь цветение поражает своей красотой и разнообразием.

Орхидеи – это невероятные комнатные растения, которые идеально впишутся в ваш дом, если вы хотите добавить ему элегантности и изысканности. Их цветы – красочные, уникальные и долговечные – делают их достаточно популярным и распространенным выбором.

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Не поливайте холодной водой

Эти растения – тропические, и если для полива вы используете холодную, почти ледяную воду, это точно не повлияет на них хорошо. Так вы только навредите вашим орхидеям и приведете к тому, что они будут расти медленно, или вообще погибнут.

Вместо этого лучше полить их сверху водой комнатной температуры и убедитесь, что попадаете только на корни. Дайте стечь лишней воде.

Полив листьев

Так, еще одна очень популярная ошибка – это поливать листья и стебель растения, а она этого не любит. Зато во время полива орхидей вам стоит убедиться, что вы поливаете только корень. После полива корешки позеленеют, и вам не стоит поливать их снова, пока они не станут тусклыми.



Орхидеи нуждаются в правильном уходе / Фото Pexels

После цветения

Многие перестают должным образом ухаживать за орхидеей после того, как заканчивается цветение, и в конце концов она погибает, и ее приходится выбрасывать. Но если вы не прекратите уход, в конце концов она зацветет снова и сможет радовать вас еще в течение лет.

Посадка орхидеи

Сажать орхидею в обычный грунт для комнатных растений – это большая ошибка. Вместо этого вам нужно использовать более воздушный грунт – например, кору для орхидей.

Где разместить орхидею

Убедитесь, что ваша орхидея размещена на подоконнике или где-то близко у окна. Это те цветы, которые требуют много солнечного света, и если вы поставите их в тени, тогда можете просто не дождаться цветения.