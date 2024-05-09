5 помилок, яких не можна робити під час вирощування орхідей

Орхідеї – це, напевно, одні з найбільш вибагливих квітів, які можна вирощувати вдома. Але це, звісно ж, того варте, адже цвітіння вражає своєю красою і різноманітністю.

Орхідеї – це неймовірні кімнатні рослини, які ідеально впишуться у ваш дім, якщо ви хочете додати йому елегантності і вишуканості. Їхні квіти – барвисті, унікальні та довговічні – роблять їх досить популярним та поширеним вибором.

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Не поливайте холодною водою

Ці рослини – тропічні, і якщо для поливу ви використаєте холодну, майже льодяну воду, це точно не вплине на них добре. Так ви тільки нашкодите вашим орхідеям та призведете до того, що вони будуть рости повільно, або ж взагалі загинуть.

Натомість краще полити їх зверху водою кімнатної температури та переконайтеся, що потрапляєте тільки на корені. Дайте стекти зайвій воді.

Полив листя

Так, ще одна дуже популярна помилка – це поливати листя та стебло рослини, а вона цього не любить. Натомість під час поливу орхідей вам варто переконатися, що ви поливаєте тільки корінь. Після поливу корінці позеленіють, і вам не варто поливати їх знову, поки вони не стануть тьмяними.



Орхідеї потребують правильного догляду / Фото Pexels

Після цвітіння

Чимало людей перестають належним чином доглядати за орхідеєю після того, як закінчується цвітіння, і зрештою вона гине, і її доводиться викидати. Та якщо ви не припините догляд, зрештою вона зацвіте знову і зможе радувати вас ще протягом років.

Посадка орхідеї

Садити орхідею у звичайний ґрунт для кімнатних рослин – це велика помилка. Замість цього вам потрібно використовувати більш повітряний ґрунт – наприклад, кору для орхідей.

Де розмістити орхідею

Переконайтеся, що ваша орхідея розміщена на підвіконні або десь близько біля вікна. Це ті квіти, які потребують багато сонячного світла, і якщо ви поставите їх у тіні, тоді можете просто не дочекатися цвітіння.