Чай – это, вероятно, один из самых популярных напитков в мире, и он имеет чрезвычайно богатую историю и культурное значение, а также очень большое количество различных видов и вкусов. Впрочем, независимо от того, предпочитаете ли вы черный или зеленый чай, его нужно правильно заваривать.

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Как правильно заваривать чай

Профессиональный дегустатор чая, Джейк Макмаллон убежден, что большинство людей неправильно заваривают чай и делают очень распространенные и неприятные ошибки, которые могут испортить напиток в вашей чашке.

Однако есть несколько простых трюков, которые помогут заварить идеальный чай. И самый первый совет, которым он поделился – накрывать чай, когда он настаивается. Если вы это сделаете, сможете сохранить больше тепла и поддерживать внутри постоянную температуру, и так чайные листья смогут лучше высвобождать свой вкус.

Также эксперты убеждены, что если вы во время процесса замачивания чайного пакетика будете аккуратно его перемешивать, вы получите от чая больше вкуса. А вот время, в течение которого нужно держать пакетик в чашке, уже зависит от того, насколько крепким вы любите свой напиток.



Чай нужно заваривать / Фото Pexels

Впрочем, чайный эксперт советует оставлять пакетик на 4 минуты для идеального вкуса, особенно если это черный чай.

Другая тема, которая вызывает множество споров – это добавление к чаю молока. Здесь нужно знать, в каком количестве и какой именно тип добавлять, чтобы не испортить вкус, и Джейк убежден, что и цельное, и полуобезжиренное молоко будут хорошими вариантами. Такое молоко может добавить вашему чаю сливочной нотки, а также сделать его мягким и насыщенным.

Но решающее значение для чая имеет тип сосуда, из которого вы его пьете.

Выбор правильного типа чашки, которая будет проводить тепло и эффективно его сохранять, не влияя на вкус, является ключевой частью приготовления вкусного чая. Стекло и фарфор – гладкие, непористые и безупречные. Они не влияют на вкус вашего напитка,

– рассказал дегустатор.

Учитывайте, что толстые чашки будут лучше сохранять тепло, зато тонкие и более деликатные будут быстрее его терять. Для того, чтобы улучшить вкус вашего чая, вы можете нагреть чашку до его температуры перед тем, как наливать напиток.