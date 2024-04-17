Как пожарить идеальный шашлык: секреты правильного прожаривания

Конечно же, многие уже ждут наступления тепла для того, чтобы выйти на природу и жарить шашлыки. Но для того, чтобы они получились вкусными, вам нужно знать, как это правильно делать.

Сочный, ароматный шашлык можно обеспечить очень удачный пикник. Но для того, чтобы он не стал поводом разочарования, нужно узнать о нескольких трюках, которые помогут готовить его удачно каждый раз.

Интересно Лучшие дрова для шашлыка: с ними мясо будет вкуснее всего

Как жарить шашлык на мангале

Главное правило в приготовлении любого шашлыка – это правильная температура в мангале. И для того, чтобы шашлык получился вкусный, она весит не менее, чем качество мяса, которое вы используете.

А вот для того, чтобы мясо на огне не стало слишком сухим, шампуры нужно выкладывать на мангал достаточно плотно. Зато расстояние от шампура до углей в идеале должно составлять примерно 15 – 17 сантиметров.

Перед тем, как поставить шашлык над углями, вам нужно дать время ему или дровам хорошо прогореть. Выкладывать шампуры можно только после того, как ваши угли покроются слоем белого пепла. Если же вы сделаете это раньше, ваше мясо начнет гореть.

Также не думайте, что большее количество углей сделает шашлык вкуснее. Вполне достаточно будет выложить его одним слоем на дне мангала. Насыпать угли нужно также равномерно, чтобы температура оказалась одинаковой на всей температуре жарки.



Шашлык нужно уметь жарить / Фото Pexels

Если же вы хотите убедиться, что жар достаточно сильный, вы можете поднести руку к углям и подержать. Если вы можете выдержать температуру, тогда можно начинать жарку.

Также нужно следить за общим временем, что ваш шашлык проводит на мангале. Это не должно быть дольше, чем 20 – 23 минуты. Сначала вам нужно пожарить мясо так, чтобы на кусочках образовалась хрустящая корочка, ведь тогда влага внутри останется закрыта, и шашлык будет сочным.

Для того, чтобы на каждой стороне шашлыка образовалась корочка, нужно не более, чем 1 минута. Поэтому первые несколько минут вам нужно очень часто переворачивать кусочки, чтобы мясо покрылось равномерно. После этого вращать шампуры нужно каждые 2 – 3 минуты.