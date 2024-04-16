Конечно, основная причина пикников на природе – это полакомиться вкусными шашлыками. И вам могло казаться, что их вкус зависит только от качества мяса и мастерства того, кто их готовит, однако это не так. В этом деле важны даже дрова, которые вы выбрали.

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Какие дрова не стоит использовать для шашлыка

Если вы хотите насладиться вкусным шашлыком, запомните, что нельзя использовать для жарки на мангале дрова из хвойных деревьев. Они могут выделять смолу, которая может испортить не только ваше мясо, но даже и сам мангал.

Зато вы можете взять дрова из других видов деревьев, и даже они иногда могут испортить шашлык. Именно поэтому так важно обращать внимание на внешний вид дров и их состояние.

Никогда не стоит брать для приготовления шашлыка трухлявые и гнилые дрова. Они почти не будут гореть и не способны дать достаточно жара, чтобы мясо действительно приготовилось.

Не используйте также крашеную древесину, ведь она может выделять опасные химические вещества во время горения. Они и испортят мясо, и могут навредить вашему здоровью. Не подойдут для шашлыка и влажные бруски дерева, ведь они не дадут жара – только копоть и большое количество густого дыма.

Какие дрова лучше всего подходят для шашлыка

Лучшими для жарки считают фруктовые деревья, но иногда вы можете также использовать березу или дуб