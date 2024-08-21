5 неожиданных признаков, что вы неправильно жуете пищу: проверьте себя

Если вам когда-нибудь говорили в детстве, что есть нужно медленнее, вы, вероятно, закатывали на это глаза. Но доля истины в этом таки есть – потому что жевание довольно сильно влияет на пищеварение.

Оказывается, что то, как вы жуете, сильно влияет не только на то, как вы едите и проглатываете пищу, но также тщательное жевание нужно для того, чтобы избежать многих проблем с пищеварением и проблем со здоровьем. И о признаках, что вы жуете неправильно, рассказала диетолог Кристи дель Коро.

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У вас часто возникает изжога

Каждый, кто боролся с изжогой, знает, что это ощущение совсем не из лучших. И жевание вызывает выработку соляной кислоты в желудке, а это значит, что желудок готов к расщеплению пищи. Но если вы не пережевываете ее полностью, это приводит к тому, что в желудке не будет достаточно кислоты, чтобы способствовать пищеварению.

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Вы испытываете проблемы с пищеварением

Недостаточное жевание – это также плохая новость и для вашего кишечника. И вот почему: когда пища попадает из желудка в тонкий кишечник, поджелудочная выделяет ферменты, а желчный пузырь – желчь. И оба элемента еще больше расщепляют пищу, и они могут ферментировать непереваренную пищу, и тогда бактерии будут размножаться.

Это приводит к газообразованию, вздутие живота, несварение или запоров.

Вы не усваиваете много питательных веществ

Жевание помогает организму расщеплять углеводы, жиры и белки на молекулы, которые поглощаются тонким кишечником.

Но когда пища недостаточно пережевана, белки и жиры не расщепляются полностью, а это затрудняет поглощение питательных веществ кишечником.



Жевание очень важно для пищеварения / Фото Pexels

Вы переедаете

Если не пережевывать пищу тщательно, вы, скорее всего, съедите все на тарелке слишком быстро и, как следствие, переедите. Из-за того, что вы очень мало жуете, вам будет труднее прислушиваться к сигналам сытости, о которых сообщает ваше тело, когда вы сыты.

Вам труднее наслаждаться едой

Слишком быстрое жевание может помешать вам по-настоящему получать удовольствие от еды. Зато если вы жуете достаточно внимательно, вы можете задействовать все свои органы чувств и почувствовать, как еда пахнет, выглядит, какую имеет консистенцию и, главное, как на вкус.