Если электричество отсутствует – переживать не стоит, поскольку приготовить кофе и чай можно в любое время, не дожидаясь появления света, пишут Porady 24.

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Как приготовить кофе и чай без света

С помощью газовой плитки

Не переживать за приготовление напитков могут владельцы газовых плит. Стоит всего лишь вскипятить чайник и сделать чай в чашке с пакетиком или запарить в специальном чайничке. Любители кофе по-турецки могут сварить его в турке или во френч-прессе.

С помощью термоса

Если же у вас индукционная плита, которая работает от электроэнергии, тогда предварительно вскипятите воду и налейте ее в термос. В течение нескольких часов он будет сохранять тепло, поэтому кофе или чай сможете приготовить в любой удобный для вас момент.

Кроме того, в термос не обязательно лить кипяток. Вы можете приготовить кофе и чай и только перелить их в термос, чтобы иметь возможность в любое время наслаждаться напитком.



Кофе и чай можно приготовить без электроэнергии / Фото Pexels

Приготовление холодного кофе

В летнее время становятся довольно популярными холодные напитки, поэтому вы можете сделать для себя охлаждающие чаи или кофе. Просто залейте чайные пакетики водой комнатной температуры и добавьте льда. Для улучшенного вкуса можете выжать сок лимона и бросить несколько листочков мяты для запаха.

Что касается кофе, то стоит приготовить колд брю, айс-лате, фраппе или эспрессо-тоник. Эти кофейные напитки готовятся на основе эспрессо. Чтобы приготовить холодный кофе дома вам нужна молотый кофе, вода и лед, а для разновидностей кофейных напитков – сливки или молоко.

Благодаря этим нескольким способам, вы сможете насладиться кофе или чаем даже при отсутствии электроэнергии.