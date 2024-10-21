Если вы любите есть тыквенные семечки, или же не хотите покупать их для посадки в следующем году, не беда: всего одной тыквы хватит для того, чтобы насушить целый пакет семян, пишет Vse roste.

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Как заготовить тыквенные семечки для посадки

Если вы не хотите покупать семена, а вместо этого хотите изготовить их самостоятельно, подготовьтесь к ответственности. Ведь от правильности выбора, подготовки и сушки семян может зависеть вся будущая урожайность тыквы.

Для посадочного материала лучше выбрать созревший плод от полностью здорового растения. Лучше всего выбрать тыкву, которая первой завязалась на главном стебле.

Вызревшие на кусте семена будут лучше сохранять сортовые признаки и дадут крепкие ростки. Но убрать такую тыкву с огорода нужно до наступления заморозков.



Семена тыквы можно высушить дома / Фото Pexels

Если вы позднеспелые сорта, тогда вы можете хранить семена в натуральном виде – плод прекрасно защитит его от внешнего воздействия. Семена нужно будет вытащить перед посадкой. Но если это раннеспелые или среднеспелые сорта, тогда нужно вытащить их из плода еще осенью. В противном же случае семена могут прорасти внутри плода еще до наступления весны.

Вот как заготовить семена на посадку:

тыкву нужно разрезать с краев, чтобы не повредить семена;

извлеките их из плода, очистите от мякоти и промойте и подсушите;

отберите лучшие семена без признаков болезней и механических повреждений;

сушить семена для посадки нужно только естественным способом.

Как заготовить семена тыквы для еды

Здесь нужна будет меньшая тщательность. Вы можете использовать любые плоды, но на них не должно быть признаков порчи и подмерзания. Так же как и в предыдущем случае, семена тыквы нужно вытащить из плода и промыть, а после этого просушить на бумажных полотенцах до испарения лишней влаги.

После этого вы можете высушить семена тыквы разными способами: