Эзотерики убеждены, что для привлечения успеха в дом нужно позаботиться о том, чтобы в доме было несколько важных предметов. Porady 24 выяснили, какие талисманы являются наиболее популярными.

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Какие вещи могут притянуть успех?

Конечно же, прежде всего, успех зависит от добросовестного труда каждого человека. Но некоторые вещи, как верят эзотерики, могут настроить на него и помочь в достижении финансового благополучия.

Существует немало символов, которые помогают притянуть положительную энергию. Среди них есть и такие:

Символ радуги – эту картинку советуют поставить на заставку телефона или ноутбука, чтобы привлечь к себе успех.

– эту картинку советуют поставить на заставку телефона или ноутбука, чтобы привлечь к себе успех. Стрекоза – это насекомое также символизирует удачу. Вы можете найти украшение в ее форме, чтобы защитить себя от бед.

– это насекомое также символизирует удачу. Вы можете найти украшение в ее форме, чтобы защитить себя от бед. Черепаха – это надежный способ привлечения успеха в жизнь. Фигурку будет уместно разместить на рабочем столе.

Но есть несколько талисманов, которые считаются самыми сильными. И с их помощью удастся проще всего достичь желаемого.

Корица

В народе верят, что если положить в кошелек палочку корицы, это сильно поможет в привлечении денег в дом. Также корицу часто оставляют в доме – на подоконнике и на столе. А напиток с корицей, выпитый в четверг, вроде бы тоже предвещает большую удачу.



Корица может привлечь удачу / Фото Pexels

Денежная лягушка

Вероятно, это наиболее известный талисман для привлечения денег. Некоторые люди верят, что он может привлекать нужную энергию в дом. Но для того, чтобы лягушка действовала, недостаточно просто приобрести сувенир, нужно также соблюсти несколько требований:

лягушка должна быть золотого или зеленого цвета;

а также стоять на трех ногах;

лучше всего будет, если она будет держать во рту монетку, которую можно легко достать или вынуть.

Поставить денежную лягушку нужно дома, но никогда не на высокой полке.

Зеленые носки

Этот милый домашний талисман может быстро привлечь к владельцу желаемое. И вам не нужно очень много делать: достаточно будет просто надеть зеленые носки в важный день, и тогда все должно пройти наилучшим образом.

В идеале их должен связать близкий человек, или же их можно изготовить своими руками.