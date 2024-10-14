Езотерики переконані, що для залучення успіху у домівку потрібно подбати про те, щоб в оселі було кілька важливих предметів. Поради 24 з'ясували, які талісмани є найбільш популярними.

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Які речі можуть притягнути успіх?

Звісно ж, перш за все, успіх залежить від сумлінної праці кожної людини. Та деякі речі, як вірять езотерики, можуть налаштувати на нього та допомогти у досягненні фінансового благополуччя.

Існує чимало символів, які допомагають притягнути позитивну енергію. Серед них є й такі:

Символ веселки – цю картинку радять поставити на заставку телефона чи ноутбука, аби притягнути до себе успіх.

– цю картинку радять поставити на заставку телефона чи ноутбука, аби притягнути до себе успіх. Бабка – ця комаха також символізує удачу. Ви можете знайти прикрасу у її формі, аби захистити себе від бід.

– ця комаха також символізує удачу. Ви можете знайти прикрасу у її формі, аби захистити себе від бід. Черепаха – це надійний спосіб залучення успіху у життя. Фігурку буде доречно розмістити на робочому столі.

Та є кілька талісманів, які вважаються найсильнішими. І з їхньою допомогою вдасться найпростіше досягти бажаного.

Кориця

У народі вірять, що якщо покласти у гаманець паличку кориці, це сильно допоможе у залученні грошей в дім. Також корицю часто залишають у домі – на підвіконні та на столі. А напій з корицею, випитий у четвер, начебто теж віщує велику удачу.



Кориця може привабити удачу / Фото Pexels

Грошова жаба

Певно, це найбільш відомий талісман для приваблення грошей. Деякі люди вірять, що він може приваблювати потрібну енергію до будинку. Та для того, щоб жаба діяла, недостатньо просто придбати сувенір, потрібно також дотриматися кількох вимог:

жаба має бути золотого чи зеленого кольору;

а також стояти на трьох ногах;

найкраще буде, якщо вона триматиме в роті монетку, яку можна легко дістати чи вийняти.

Поставити грошову жабу потрібно вдома, але ніколи не на високій полиці.

Зелені шкарпетки

Цей милий домашній талісман може швидко привернути до власника бажане. І вам не потрібно дуже багато робити: достатньо буде просто вдягти зелені шкарпетки у важливий день, і тоді все має пройти найкращим чином.

В ідеалі їх має зв'язати близька людина, або ж їх можна виготовити своїми руками.