Сажа из дымохода исчезнет сама собой: просто сожгите это в печке
- Чистку дымохода можно осуществить, сжигая кожуру от картофеля, которая содержит крахмал, что помогает удалять сажу.
- Соль может подсушить дрова, уменьшая образование копоти, а осиновые ветки могут эффективно прочищать дымоходы, если они полностью сухие.
Многие отапливают свой дом печью, и поэтому знают, что важно не только вовремя заготовить дрова, но и следить за дымоходом.
Оказывается, в дымоходе, если не чистить его вовремя, может появляться не только сажа, но и конденсат – и рано или поздно он приведет к коррозии металла. В конце концов стоит ожидать и трещин и даже разрушения кирпича, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".
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Как понять, что пора чистить дымоход?
Большинство хозяев знают, как почистить дымоход, когда он загрязняется, но далеко не все могут уловить точный момент. К счастью, несколько достаточно очевидных признаков могут дать вам подсказку.
- Огонь горит слабо и дым практически не идет в трубу, а выходит из нее черными клубами.
- С открытой дверцей печи в доме образуется дымовая завеса.
- Сажа образуется на внутренних стенках камина или печи.
- Во время горения дров слышно потрескивание или гудение.
Как почистить дымоход от сажи?
Конечно, существует несколько способов почистить дымоход, которыми пользуются жители частных домов – и некоторые из них проще других. Механический метод будет наиболее эффективным, и далеко не всегда к нему нужно прибегать – ведь он и самый сложный.
Иногда достаточно просто сжечь некоторые отходы в печке.
Кожуры от картофеля
Если вы знали, что можно почистить дымоход крахмалом, тогда должны и догадаться, что кожура от картофеля также прекрасно справятся с этой задачей, ведь в них также немало крахмала! Когда кожура сгорает, этот крахмал поднимается вверх и пропитывает сажу.
Впоследствии она сама начнет отваливаться от стенок дымохода.
Соль
Этот продукт найдется на любой кухне. Но учитывайте, что соль сама по себе не может побороть копоть и, соответственно, и избавиться от сажи. Здесь лайфхак заключается в другом: перед тем, как начать топить дрова, нужно посолить их, и тогда соль быстро впитает влагу, и ваше дерево будет гореть, образуя минимум копоти.
Соль может подсушить дрова / Фото Pexels
Кстати, ранее мы рассказывали, какие дрова не стоит покупать, ведь они не горят, а только тлеют.
Осиновые ветви
Осина – это идеальное дерево для очистки дымохода. Но убедитесь, что она полностью сухая, иначе способ не сработает. Осина горит долго и мощно, прочищая сажу огнем и дымом.
Важно! Способ такой подойдет только для относительно чистых дымоходов. Если же изнутри труба уже имеет многолетние слои от сажи, от курения осины она просто загорится, и это может даже вызвать пожар в доме.