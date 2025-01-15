Некоторые дрова не подходят для горения в печи, пишет 24 Канал со ссылкой на Bio.Ukr. ич в том, что они плохо горят, дымят, тлеют, а в некоторых случаях даже совсем недешево стоят.

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Какие дрова тлеют

Хвойные деревья (туя, ель, сосна)

Эта древесина наполнена высоким содержанием смолы, которая не сгорает полностью и засоряет дымоход, а при использовании накапливается копоть.

Тополь, осина, липа липа

Эти дрова хорошо горят, но быстро сгорают, поэтому имеют низкую удельную теплотворную способность.

Кедр

Не стоит покупать для отопления дома, потому что такие дрова долго тлеют и еще и достаточно недешевые.



Для печи или камина лучше покупать дрова, которые не тлеют / Фото Pexels

Какие дрова подходят для печи

Хорошими дровами для отопления считаются дубовые. Они плотные, медленно горят и выделяют много тепла. Единственный минус этой древесины – она довольно дорогая. Буковые деревья тоже известны своей высокой теплотворной способностью. Ясень также часто покупают благодаря тому, что он дает много тепла, но он также имеет высокую цену.

Тление дров – это хорошо или плохо

Когда дрова тлеют, то это означает, что они медленно горят с минимальным количеством пламени, выделяя при этом много дыма, но и тепла тоже. Тление приводит к тому, что деревья сгорают неэффективно.

Из-за большого количества дыма загрязняется дымоход, потому что происходит накопление сажи и смолы. Несмотря на то, что тлеющие дрова дают тепло, оно все же не имеет высокой температуры, поэтому помещение может хуже нагреваться.