Как убрать волосы со слива раковины и ванной: 2 простых способа

Волосы в раковине – это очень неприятная часть любой уборки. Но, к сожалению, она одновременно является обязательной, ведь иначе слив забьется.

Во время уборки меньше всего хочется касаться руками слива и волос в нем. Но кажется, что обойтись без этого нельзя. Впрочем, к счастью, это совсем не так.

Интересно Как заготовить петрушку на зиму: эти способы чрезвычайно быстрые

Как почистить слив от волос

Разблокировать слив, который существенно засорился волосами, может быть очень непросто, но это все-таки возможно. Для этого вы можете использовать и покупные средства, но пригодятся и народные методы. И они на самом деле могут оказаться даже более эффективными.

И первое, что вы можете попробовать, это сделать небольшой подручный инструмент: возьмите обычную металлическую проволоку, согните один ее конец, чтобы получился крючок. После этого вам нужно вставить его в слив и начать медленно проворачивать. Будьте готовы к тому, что вам понадобится проявить немного терпения и сноровки, но постепенно волосы начнут спутываться вокруг крючка, и вам удастся вытягивать его по мере продвижения.



Почистить слив очень просто / Фото Pexels

Могут ли волосы раствориться в трубах?

Могут, если вы приготовите специальное средство для прочистки слива. Для него вам понадобится кроме, сода и уксус. Сначала налейте кипяток в слив раковины или ванны, чтобы размягчить его. После этого добавьте туда стакан соды и столько же уксуса. Начнется реакция, и вам нужно оставить продукты так на 10 – 15 минут.

После этого вам нужно проверить слив – и если ничего не изменилось и волосы все еще на месте, повторите процедуру.