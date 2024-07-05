Як прибрати волосся зі зливу раковини та ванної: 2 прості способи

Волосся у раковині – це дуже неприємна частина будь-якого прибирання. Але, на жаль, вона водночас є обов'язковою, адже інакше злив заб'ється.

Під час прибирання найменше хочеться торкатися руками зливу та волоссю в ньому. Але здається, що обійтися без цього не можна. Втім, на щастя, це зовсім не так.

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Як почистити злив від волосся

Розблокувати злив, який суттєво засмітився волоссям, може бути дуже непросто, але це все-таки можливо. Для цього ви можете використовувати й покупні засоби, але згодяться й народні методи. Й вони насправді можуть виявитися навіть більш ефективними.

І перше, що ви можете спробувати, це зробити невеликий підручний інструмент: візьміть звичайний металевий дріт, зігніть один його кінець, щоб вийшов гачок. Після цього вам потрібно вставити його в злив та почати повільно провертати. Будьте готові до того, що вам знадобиться проявити трохи терпіння та вправності, але поступово волосся почне сплутуватися навколо гачка, і вам вдасться витягати його в міру просування.



Почистити злив дуже просто / Фото Pexels

Чи волосся може розчинитися у трубах?

Може, якщо ви приготуєте спеціальний засіб для прочищення зливу. Для нього вам знадобиться окрім, сода та оцет. Спершу налийте окріп у злив раковини чи ванни, аби розм'якшити його. Після цього додайте туди склянку соди та стільки ж оцту. Почнеться реакція, і вам потрібно залишити продукти так на 10 – 15 хвилин.

Після цього вам потрібно перевірити злив – і якщо нічого не змінилося й волосся все ще на місці, повторіть процедуру.