Дом всегда выглядит красивее с охапкой цветов в вазе, но сохранить их живыми длительное время не так уж и легко. Как правило, цветы сохраняются свежими до 7 дней, дальше спасти их становится все труднее.

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Лайфхак, который продлит цветам жизнь

Эксперт по растениям Николь Жак рассказала об одном трюке, который может продлить жизнь цветов до двух недель. По ее словам, вам нужны лишь ножницы.

Если вы срезаете купленные в магазине цветы под водой, а не в воздухе, они продержатся гораздо дольше. Когда вы срезаете стебель цветка на столе, открытый разрез может втянуть воздух вместо воды, который образует затор в ксилеме стебля. После этого они начнут увядать, поскольку не смогут должным образом отсасывать воду,

– отметила эксперт.

Женщина рассказала, что две охапки тюльпанов в вазе имели разную систему подрезания – в воде и на воздухе. Срезанные стебли в воде продолжали оставаться свежими, а срезанные в воздухе начали опускаться.

Подрезание стебля под водой уменьшает риск образования воздушных карманов и позволяет цветам сразу впитывать воду.

Что интересно, один из пользователей в сети отметил, что вместо ножниц лучше использовать острый нож, поскольку ножницы сжимают концы волокон и не дают цветку полноценно впитывать воду.