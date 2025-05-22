Сделайте эти 10 вещей, и розы будут цвести без перерыва целое лето

Многие садоводы считают, что розы – это настоящие королевы сада и клумбы. Неудивительно, что эти гордые и капризные в уходе цветы можно увидеть чуть ли не на каждом участке. Но для того, чтобы растение вознаградило вас пышным цветением, сначала нужно позаботиться о его уходе.

Видов и сортов розы – множество, и каждый садовод может выбрать себе цветок по вкусу и к клумбе. Впрочем, уход за различными видами все же может быть достаточно сходным, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Поэтому делимся 10 правилами долгого цветения роз – и ваш двор будет ловить завистливые взгляды соседей целое лето!

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Внимательно выбирайте саженцы роз

Для того, чтобы розы долго цвели, стоит изначально выбирать долгоцветущие сорта, которые уже проявили себя в условиях украинского климата. Увлечение слишком экзотическими видами, к сожалению, может привести к короткому сроку цветения, ведь они, к сожалению, менее долговечны.

И, безусловно, нужно отдать предпочтение здоровым, крупным саженцам. Они гораздо быстрее смогут "освоиться" на новом месте и обильно зацвести.

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Посадите растения на удачном месте

Розы любят свет, и чем больше его и тепла будет на участке сада, тем красивее и гуще будут раскрываться бутоны, и тем дольше продлится период цветения всего куста.



Место для роз следует выбирать солнечное / Фото Pexels

Тщательно подготовьте почву перед посадкой.

Убедитесь, что вы позаботились не только об удачном месте для розы, но и о качественном дренаже и полезных удобрениях. Опытные садоводы советуют использовать профессиональные смеси, или обычный навоз – на 1 квадратный метр нужно будет 7 – 10 литров.

Если на место, где вы планируете сажать розы, ранее уже росли другие кусты роз, тогда нужно заменить землю – в перспективе это позволит избежать многих неприятностей и заболеваний растений.

Будьте щедрыми на подкормки

Здесь говорится о регулярном использовании специальных минеральных комплексов для роз – они питают молодые саженцы, и такая подкормка должна стать обязательным ритуалом с первого дня посадки.

В перле 5 – 10 месяцев советуют подпитывать цветы вообще непрерывно, а уже потом – в соответствии с сезоном.

Впрочем, многие садоводы даже не подозревают, что делают одну очень популярную ошибку, что портит цветение роз – о ней мы уже рассказывали ранее.

Поливайте розы

Розы – это чрезвычайно влаголюбивые растения. Обязательно хорошо полейте кусты после высадки, а почву нужно проверять несколько раз в неделю. Как только почувствуете, что она начала подсыхать, не ленитесь полить их снова.

Удерживайте влагу у корней

Нужно не просто поливать землю, а сделать так, чтобы большая часть влаги не уходила вглубь земли, но максимально долго держалась у корней роз. Для этого активно используйте мульчу – некую подушку из измельченной коры, соломы, листьев или навоза толщиной в 4 – 7 сантиметров.

Ее нужно выложить у основания корневой системы, и тогда вы сможете долго удерживать воду, нужную для обильного, пышного цветения роз.

Вовремя подрезайте кусты

Очень часто об этой процедуре забывают, а она все же является обязательной и чрезвычайно важной. Лучше всего обрезку проводить с середины февраля до начала апреля. В этот сезон до периода цветения остается еще много времени.

И будьте осмотрительны, ведь удалить нужно только больные или мертвые ветви.

Не забывайте о профилактике

Ваши главные враги в уходе за розами – это различные вредители, что могут поедать растение, и болезни. Их можно заметить по изменению цвета ствола, бутонов и листьев. Как только вы заметите потенциальную угрозу растению, начинайте использовать фунгициды.

А вот если заметили желтые или оранжевые пятнышки, тлю, следы проживания насекомых-вредителей, нужно немедленно обработать розу раствором из инсектицида.

Удаляйте бутоны, отцветшие бутоны

Как только цветок отцветет, не ленитесь его сорвать – так вы освободите место для появления новых бутонов, и они еще долго вас будут радовать.

Ухаживайте за розами с удовольствием

Положительная энергетика и радость во время ухода за розами точно наполнят жизненными силами и ваши цветы и заставят их радовать своим видом всех жителей дома.