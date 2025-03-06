Одна простая вещь поможет жить дольше: делайте это каждый день

Когда говорится об увеличении продолжительности жизни, первыми на ум приходят такие вещи, как питание, физические упражнения и сон. Впрочем, есть еще один фактор, который остается чрезвычайно важным.

Оказывается, регулярное пребывание на солнце – это та мелочь, которая может положительно повлиять на вашу продолжительность жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Главное здесь – помнить, сколько именно солнца нужно получать ежедневно.

Интересно Подкормите этим малину в марте: урожай увеличится вдвое

Как связаны долголетие и солнечный свет?

Солнечный свет – это один из самых недооцененных, но чрезвычайно важных факторов долголетия, убеждена врач Сабрина Солт. А все это – из-за того, что наши тела биологически настроены на "процветание" под естественным солнечным освещением, и именно оно является ключевой частью множества природных функций.

Например, солнечный свет поддерживает производство гормонов, влияет на психическое здоровье, укрепляет иммунитет и реагирует на внутренние часы.

И несмотря на то, что чрезмерное пребывание на солнце может привести к повреждениям кожи, стратегические и последовательные солнечные ванны уже приносят гораздо больше пользы, чем вреда.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Сколько солнечного света в день достаточно?

Люди в процессе эволюции находились на солнечном свете большую часть дня – от пробуждения до момента, когда они ложились спать. Но сейчас люди редко получают достаточное количество солнечного света из-за современной жизни и работы в помещении. Изменения в окружающей среде также играют немалую роль, ведь озоновый слой со временем меняется и подвергает нас большему количеству UVB-лучей.



Солнечный свет очень важен для здоровья / Фото Pexels

Поэтому оптимальное количество солнечного света для каждого человека может отличаться. Это будет зависеть от вашего места жизни, типа кожи и времени года. Но каждый день желательно получать по крайней мере 10 – 30 минут прямого солнца в день.

Какие есть преимущества солнечного света?

Независимо от того, или вы открываете жалюзи, или выходите прогуляться под солнцем – это одна из самых полезных вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье. Поэтому вот несколько примеров того, что обычный солнечный свет может сделать для вас.