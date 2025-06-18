Комаров на даче больше не будет: вот элементарный способ от них избавиться

Очень часто для того, чтобы поработать как следует в саду или на огороде, приходится ждать вечерней прохлады. Впрочем, даже в ней есть свои недостатки: появляются надоедливые комары, избавиться от которых довольно сложно.

Комары могут испортить любой отдых: и пикник, и рыбалку, и выходные на даче, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. К счастью, существует немало народных способов, что помогут разобраться с надоедливыми насекомыми.

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Как избавиться от комаров народными методами?

Очень часто для борьбы с насекомыми используются народные методы: они считаются менее эффективными и трудоемкими, чем химические, впрочем, все же имеют ряд преимуществ. И одно из основных – это безопасность. Кроме того, такие методы достаточно экологичны и будут только полезными для вас и вашего сада.



От комаров можно легко избавиться / Фото Pexels

Например, немало садоводов выращивают растения, которые могут отпугнуть вредителей от участка. Особенно полезными будут пахучие травы и цветы, ведь их запах, хоть и приятный для людей, а вот комаров не радует. Среди наиболее эффективных растений против комаров отмечают такие:

бархатцы;

базилик;

мелисса;

чеснок;

пеларгония;

котовник.

До речі, знайти засоби проти комарів за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для дачі. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Но не у всех есть возможность посадить много дополнительных цветов в саду. В таком случае можно воспользоваться эфирными маслами – они будут действовать похожим образом. Их можно нанести на кожу в нескольких местах, чтобы отпугнуть комаров. Чаще всего используют запахи валерианы, полыни, чайного дерева и мяты. А как отпугнуть комаров в доме, мы уже рассказывали ранее.

Кроме того, стоит учитывать и то, что у комаров есть любимые места обитания – а именно влажные, тенистые места. И если на участке есть такие, а также водоемы рядом и густые заросли, это может увеличить количество незваных гостей. Но вот своевременное выкашивание сорняков поможет уберечься от комаров.