Средство за копейки решит давнюю проблему: крысы сбегут из дома за день

В частных домах, подвалах и гаражах крысы - это неприятность, которая, впрочем, не является сюрпризом. И часто избавиться от грызунов полностью без дорогостоящих агрессивных средств очень сложно.

Крысы – это неприятные грызуны, что не только уничтожают припасы пищи, грызут провода и вещи, но и переносят болезни, поэтому выводить животных из дома нужно сразу же, как вы их заметили, сообщает 24 Канал. К счастью, сделать это можно благодаря копеечному средству.

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Как избавиться от крыс дома?

Лучшее средство от крыс, как убеждены многие эксперты – это обычный нашатырный спирт. Пахнет он так же как моча диких животных-хищников, которые являются врагами грызунов. И почувствовав запах аммиака, крыса сразу же подумает, что рядом есть враги. В таком месте крыса жить не останется.

Вот как приготовить простое домашнее средство от крыс. Вам понадобятся:

2 стакана нашатырного спирта;

1 стакан воды;

1 столовая ложка жидкого средства для стирки.

Все эти вещества нужно смешать в большой миске и замочить в ней тряпки. После этого пропитанные веществом тряпки разложите по помещению, где вы заметили крыс. Учитывайте, что когда спирт начнет высыхать, средство нужно будет использовать снова.

Прежде всего нужно покрыть места, которые крысы погрызли больше всего. Впрочем, учитывайте то, что нашатырь вреден для домашних животных и людей, если им очень долго дышать. Поэтому во время действия вещества в помещение никого не стоит пускать, а после этого – тщательно его проветрить.

Впрочем, существует даже более простое средство против крыс – вы можете просто облить периметр помещения нашатырным спиртом. Но этот метод подходит только для нежилых домов.

В то же время распыление аммиака нужно сочетать с правилами гигиены – в частности, не оставлять на открытом месте остатки пищи, иначе крысы побегут прямо на нее. В идеале стоит найти в помещении точное место, из которого вылезают крысы. Для этого ищите небольшое отверстие в полу, возле которого есть помет или следы зубов. Это место нужно будет тщательно залить цементом.



Крыс можно прогнать нашатырным спиртом / Фото Pexels

Как прогнать крыс из сада?

А вот в саду вывести крыс может уже быть не так просто – ведь найти их нору почти невозможно. Впрочем, для того, чтобы отпугнуть их, вы можете высадить некоторые растения.

Лаванда . Она известна своим приятным ароматом, но грызуны любят его совсем не так сильно, как люди. Ее интенсивный запах отпугивает людей, ведь растение содержит эфирные масла, действующие как природный репеллент.

. Она известна своим приятным ароматом, но грызуны любят его совсем не так сильно, как люди. Ее интенсивный запах отпугивает людей, ведь растение содержит эфирные масла, действующие как природный репеллент. Лук . Это – настоящий заклятый враг крыс из-за своего резкого запаха и вкуса. Растение содержит серные соединения, что раздражают органы зрения и обоняния грызунов.

. Это – настоящий заклятый враг крыс из-за своего резкого запаха и вкуса. Растение содержит серные соединения, что раздражают органы зрения и обоняния грызунов. Хризантемы. Яркие цветы не только украсят сад, но и эффективно отпугивают грызунов из-за высокого содержания пиретрина – природного инсектицида, влияющего на нервную систему крыс.

Кстати, в саду неприятности очень часто доставляют также и змеи – ранее мы уже рассказывали, как избавиться от ужей.