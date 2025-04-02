Засіб за копійки розв'яже давню проблему: щури втечуть з дому за день

У приватних будинках, підвалах та гаражах щури – це неприємність, яка, втім, не є сюрпризом. І часто позбутися гризунів повністю без дорогих агресивних засобів дуже складно.

Щури – це неприємні гризуни, що не тільки знищують припаси їжі, гризуть проводи та речі, але й переносять хвороби, тому виводити тварин з дому потрібно одразу ж, як ви їх помітили, повідомляє 24 Канал. На щастя, зробити це можна завдяки копійчаному засобу.

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Як позбутися щурів вдома?

Найкращий засіб від щурів, як переконані чимало експертів – це звичайний нашатирний спирт. Пахне він так само як сеча диких тварин-хижаків, які є ворогами гризунів. І відчувши запах аміаку, щур одразу ж подумає, що поряд є вороги. В такому місці щур жити не залишиться.

Ось як приготувати простий домашній засіб від щурів. Вам знадобляться:

2 склянки нашатирного спирту;

1 склянка води;

1 столова ложка рідкого засобу для прання.

Всі ці речовини потрібно змішати у великій мисці та замочити у ній ганчірки. Після цього просочені речовиною ганчірки розкладіть по приміщенню, де ви помітили щурів. Зважайте, що коли спирт почне висихати, засіб потрібно буде використати знову.

Насамперед потрібно покрити місця, які щури погризли найбільше. Втім, зважайте на те, що нашатир шкідливий для домашніх тварин та людей, якщо ним дуже довго дихати. Тож під час дії речовини у приміщення нікого не варто пускати, а після цього – ретельно його провітрити.

Втім, існує навіть простіший засіб проти щурів – ви можете просто облити периметр приміщення нашатирним спиртом. Але цей метод підходить тільки для нежитлових будинків.

Водночас розпилення аміаку потрібно поєднувати з правилами гігієни – зокрема, не залишати на відкритому місці залишки їжі, інакше щури побіжать прямо на неї. В ідеалі варто знайти в приміщенні точне місце, з якого вилазять щури. Для цього шукайте невеликий отвір у підлозі, біля якого є послід чи сліди зубів. Це місце потрібно буде ретельно залити цементом.



Щурів можна прогнати нашатирним спиртом / Фото Pexels

Як прогнати щурів з саду?

А ось у саду вивести щурів може вже бути не так просто – адже знайти їхню нору майже неможливо. Втім, для того, аби відлякати їх, ви можете висадити деякі рослини.

Лаванда . Вона відома своїм приємним ароматом, але гризуни люблять його зовсім не так сильно, як люди. Її інтенсивний запах відлякує людей, адже рослина містить ефірні олії, що діють як природний репелент.

. Вона відома своїм приємним ароматом, але гризуни люблять його зовсім не так сильно, як люди. Її інтенсивний запах відлякує людей, адже рослина містить ефірні олії, що діють як природний репелент. Цибуля . Це – справжній заклятий ворог щурів через свій різкий запах та смак. Рослина містить сірчані сполуки, що подразнюють органи зору та нюху гризунів.

. Це – справжній заклятий ворог щурів через свій різкий запах та смак. Рослина містить сірчані сполуки, що подразнюють органи зору та нюху гризунів. Хризантеми. Яскраві квіти не тільки прикрасять сад, але й ефективно відлякають гризунів через високий вміст піретрину – природного інсектициду, що впливає на нервову систему щурів.

До речі, в саду неприємностей дуже часто завдають також і змії – раніше ми вже розповідали, як позбутися вужів.